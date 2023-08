Sono state pubblicate le prime immagini della sonda Luna-25

Il Russian Aerospace Research Institute ha pubblicato le prime foto scattate dalla sonda Luna-25 durante il suo viaggio verso il satellite terrestre.

“Le telecamere STS-L a bordo hanno scattato le prime immagini dallo spazio, che saranno incluse nella storia della cosmonautica russa”, ha affermato il centro di ricerca in una nota.

Le immagini mostrano elementi della sonda Luna-25, con la Terra e la Luna sullo sfondo.

Lo Space Research Institute ha anche riferito che la telemetria è già stata completata e sono stati ricevuti i dati dalle apparecchiature scientifiche della stazione, effettuati durante due sessioni di comunicazione a una distanza di 310.000 km dalla Terra.

“Tutti i team hanno testato la loro piena capacità e prontezza a indagare sulla luna. I loro nodi e blocchi analogici e digitali hanno funzionato perfettamente”, ha affermato il centro.

La Russia ha lanciato la sonda Luna-25 giovedì scorso con la missione di essere il primo paese ad atterrare sul polo sud del satellite terrestre, dove spera di trovare acqua sotto forma di ghiaccio.

Il russo Luna-25 è il successore del sovietico Luna-24, il terzo veicolo spaziale a raccogliere campioni dalla superficie lunare nell’agosto 1976.

Una volta in orbita lunare – prevista entro tre giorni – la navicella spaziale russa impiegherà diversi giorni per manovrare per trovare l’orbita corretta e atterrare a nord del cratere Boguslavsky in un’area con terreno accidentato e condizioni avverse, secondo Roscomos. .

La sonda russa dovrebbe toccare la superficie lunare intorno al 21 agosto, due giorni prima del lancio della sonda indiana Chandrayaan-2, lanciata il 14 luglio.

Lo scopo della missione russa è sviluppare la tecnologia per l’atterraggio sulla luna, prelevare campioni dalla superficie e studiare lo strato superiore della regolite lunare, dalle sue altezze alla sua composizione e durezza, nonché analizzarne il guscio esterno.

Con informazioni da EFE