Spagna e Italia raddrizzano la strada verso gli Europei, il Belgio vicinissimo alla qualificazione

Spagna e Italia, che entrano in questa finestra di settembre con la necessità di aggiungere punti per evitare di mettere a repentaglio la qualificazione a Euro 2024, Questo martedì hanno fatto un passo avanti verso la competizione continentale battendo rispettivamente Cipro 6-0 e Ucraina 2-1.

Tre giorni dopo aver battuto la Georgia (7-1), La Roja ha segnato di nuovo, questa volta contro la debole Cipro, con gol di Kavi (18), Michael Merino (33), Joselu (70) e Ferran Torres (73). , 83) e Alex Pena (77).

La vittoria è un’altra salvezza per l’allenatore spagnolo. Luis de la Fuente è stato perseguitato nelle ultime settimane dalle polemiche che circondano Luis Rubiales, l’ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), che testimonierà venerdì presso il Tribunale Nazionale, la più alta corte penale spagnola, per il suo controverso bacio. Per l’atleta Jenny Hermoso alla celebrazione del titolo mondiale in agosto.

In questo Gruppo A, la Norvegia ha sconfitto la Georgia 2-1 grazie ai gol della sua stellaErling Holland e Martin Odegaard Ciò ha impedito alla Scozia di diventare la prima squadra a qualificarsi per gli Europei (senza contare la rivale Germania).

– La prima vittoria di Spalletti –

Anche nel Gruppo C l’Italia si è assicurata una comoda vittoria, la prima dall’arrivo in panchina dell’ex giocatore del Napoli Luciano Spalletti.

Non è stato possibile ottenere un pareggio per 1-1 contro la Macedonia Nella partita d’esordio del nuovo tecnico azzurro, lo scorso fine settimana, l’Italia ha vinto grazie ai gol nel primo tempo di Davide Frazi (12 e 29).

L’Ucraina ha recuperato prima dell’intervallo con Andriy Yarmolenko (41′), ma nella ripresa è mancata la forza e l’ambizione per trarre qualcosa di positivo dalla visita a San Siro.

L’Italia è arrivata seconda nel Gruppo C con la vittoria. Con punti come Ucraina e Macedonia del Nord (vince 2-0 a Malta), ma gli Azzurri hanno la partita in mano.

L’Inghilterra è in vantaggio con 13 punti in cinque partite ed è molto vicina ad assicurarsi uno dei due posti che garantiscono la qualificazione diretta all’Euro Cup.

Il Gruppo F è stato superato dopo l’impressionante vittoria del Belgio sull’Estonia (5-0) E il più sorprendente è quello dell’Austria in Svezia (3-1), che lascia belgi e austriaci in classifica (13 punti) e gli svedesi (6 punti) praticamente senza biglietto per la competizione continentale, almeno così (ci sono tre posti distribuiti dalla Società delle Nazioni).

– La Germania taglia l’emorragia –

Infine, nel Gruppo I, la Svizzera ha logicamente sconfitto Andorra (3-0) guidando il girone con 14 punti in 6 partite, due in più della Romania, che ha battuto il Kosovo 2-0, e tre in più di Israele, che ha battuto la Bielorussia (1- 0). ) al momento dell’infortunio.

La partita tra Romania e Kosovo in questo girone È stato trattenuto per quasi un’ora a causa dei cori offensivi dei tifosi rumeni nei confronti dei concorrenti.

Oltre a queste partite di qualificazione per la Coppa dei Campioni, si sono giocate due amichevoli interessanti tra squadre europee.

Il Dortmund è a soli nove mesi dall’ospitare la Coppa degli Europei dopo che la sconfitta per 4-1 di Hansi Flick contro il Giappone lo scorso fine settimana gli ha permesso di ottenere una sola vittoria in cinque partite dai Mondiali in Qatar. La Germania batte la Francia 2-1 con l’ex attaccante Rudy Wöller in porta Come inquilino temporaneo della panchina tedesca.

Con la stella dei Bleus Kylian Mbappé in panchina, I padroni di casa passano in vantaggio con Thomas Muller (4) e resistono contro un’innocua Francia.

Già nelle fasi finali della partita, Leroy Sane ha segnato il secondo gol per conto del ‘Manschaft’ e Antoine Griezmann ha segnato per la Francia dal dischetto (89).

Völler chiude la sua breve pausa con una preziosa vittoria. Adesso tornerà negli uffici e si concentrerà sulla ricerca di un allenatore “a lungo termine” all’altezza del quattro volte campione del mondo.

A Glasgow, la Scozia ha perso 3-1 contro la vicina Inghilterra in un’amichevole per celebrare i 150 anni della competizione.

Secondo classificato europeo Il tartan dominava l’esercito Con gol di Foden (32), Bellingham (35) e del loro capitano Harry Kane (81).

La Scozia è stata ridotta al conto da un autogol di Harry Maguire (67), che ha continuato a giocare a metà tempo.

