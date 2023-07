Stanno progettando uno spazio per l’allattamento al seno nel campus Esquel della Chubut University

Quasi Esquel sede dell’Università di Chubut avrà “Spazio amico dell’allattamento”a cui possono accedere mamme e papà che studiano presso l’istituto e hanno bambini allattati al seno.

Lo spazio è pensato per quelle persone che studiano nel posto e frequentano con i propri figli. L’idea è che possono disegnare su un file Un luogo dove possono tranquillamente praticare l’allattamento al seno E in un ambiente privato.

Il luogo “È creato e pensato per empatia per le persone che fanno parte della comunità universitaria.

“Il progetto funziona dallo scorso anno. L’università ha ceduto il posto e abbiamo il sostegno di insegnanti, studenti, del Comitato per l’allattamento al seno dell’ospedale zonale di Esquel e dell’Osservatorio di genere”, ha spiegato.

Sottolinealo Progetti come questo contribuiscono alle pari opportunità per tuttiSoprattutto per le madri che partoriscono e studiano allo stesso tempo.

“Mi sembra importante capire che tali spazi sono legalmente supportati a livello nazionale e regionale da leggi che garantiscono che tali spazi esistano sia nelle istituzioni pubbliche che private”, ha affermato Gisela.

Come collabori

Chi desidera collaborare può recarsi presso la sede universitaria in Avenida Holdich 1250. Hanno bisogno di cuscini Wawita, leve del cambio e un cestino per i rifiuti a pedali, tra le altre cose per il loro spazio per l’allattamento.

Questo Martedì 11 luglio dalle 11:00 saranno all’Esquel Campus della Chubut University Ricevere donazioni e chiarire dubbi sugli arrivi.

Inoltre, alcuni membri del comitato visiteranno le aziende per sollecitare collaborazione e donazioni, attingendo alla solidarietà dei cittadini.