Stephanie Cayo spiega la natura della sua relazione con Alejandro Sanz dopo la controversa diffusione fotografica

Stephanie Cayo spiega la sua relazione con Alejandro Sanz. | Informazioni sull’installazione @alejandrosanz @unlunar

Tra le speculazioni dei media sull’attrice peruviana Stefania Caio Ha dovuto affrontare voci che la collegavano romanticamente al cantante Alessandro Sanz Dopo che lui ha rotto con lei Rachele Valdez. Durante il primo spettacolo Da “The Snow Society”, Caio è stato interrogato sulla natura del suo rapporto con Sanz, e lei ha risposto categoricamente, confermando la sua amicizia con lo spagnolo.

Il chiarimento arriva in seguito alla foto circolata sui social, che li mostrava insieme, che ha suscitato l’interesse del pubblico e della stampa.

La foto in questione, pubblicata ad ottobre, mostrava i due mentre condividevano un pasto e una bottiglia di vino. La foto era accompagnata da un messaggio Alessandro Sanz, Ciò mette nell’aria la possibilità di un legame speciale: “Quando i sentimenti non possono essere spiegati, questo è il posto. Il più bello, il più puro”.

Ad Alejandro Sanz sono stati collegati diversi nomi, ma senza dubbio la persona che ha avuto il maggiore impatto è Stephanie Cayo.

La foto che si è diffusa velocemente in rete e le dichiarazioni Lui cade E la sua felicità in ambito romantico – senza specificare il compagno – ha alimentato la teoria secondo cui tra lei e l’artista ci fosse qualcosa di più della semplice amicizia.

L’attrice è stata chiara nel dichiarare che sono solo amici e quindi ha smentito le voci sul fidanzamento. Ha anche spiegato che l’incontro ha avuto luogo a AngeliE non a Città del Messico come previsto.

Nel contesto delle voci, Stefania Caio Ha mantenuto una posizione ferma e trasparente riguardo al suo status romantico. Lo scorso settembre, prima che fosse legato SansHa espresso il sentimento “straordinariamente felice e molto felice” nella sfera emotiva, senza approfondire le identità.

Stephanie Cayo e Alejandro Sanz sono stati legati sentimentalmente dopo una foto di loro a cena.

Giovedì, davanti ai media e in un evento pubblico, Caio ha voluto stroncare sul nascere le voci sottolineando che la sua interazione con… Alessandro Sanz Non è altro che una solida amicizia: “Per niente, per niente. Per niente, siamo amici.”governare.

Nel giugno 2023 attrice peruviana Stefania Caio Ha rotto il silenzio sulla sua separazione dall’attore spagnolo Maxi IglesiasDopo lo scandalo per la presunta infedeltà dell’autista Eva Soriano. Caillou ha affrontato domande su questo argomento alla première di “Tyler Rake 2” nel Madrid, SpagnaSenza confermare esplicitamente il tradimento, ma anzi indicando che questo è il motivo della loro separazione.

dentro Podcast Il giornalista German Gonzalez ha notato “In All Sauces” che sarebbe apparso un video Maxi Iglesias Baciare Eva SorianoMentre aveva una relazione con Caius. L’incidente è avvenuto il 22 aprile in una discoteca. A seguito di questo scandalo, Cayo smise di seguire Iglesias Instagram Ha dichiarato la sua unità.

Stephanie Cayo nega qualsiasi relazione romantica con Alejandro Sanz.

L’attrice ha dichiarato ai media: “Ad essere onesti, beh, sì, è stato doloroso, mi ha fatto male, ma non ho commenti adesso, e non voglio nemmeno causare problemi a nessuno. “Io’ Sto bene, mi sto divertendo, sono felice”. “Il mio passato è finito”, ha aggiunto.

Per questa parte, Fiorella CaioHa rivelato che sua sorella minore non era d’accordo con le pubblicazioni della stampa apparse in seguito alle sue dichiarazioni. “È incredibile come interpretano male tutto in Perù, è l’unica cosa che mi ha detto (…). Vogliono sempre rovinare l’immagine delle persone di successo e che lavorano duro”, ha detto l’attrice.

Da notare che Maxi Iglesias e Stephanie Cayo si sono dati una seconda possibilità d’amore all’inizio del 2023, dopo la loro separazione un anno fa. Si sono conosciuti durante le registrazioni del film “Until We Meet Again” alla fine del 2021, ma la loro storia d’amore è durata pochi mesi.