È la cura antidepressiva seguita da Matthew Perry e diffusasi in tutta la Spagna

Matthew Perry è morto il 28 ottobre a causa degli effetti della ketamina, ha rivelato una recente autopsia. Rappresentante degli amici Usa questo farmaco narcotico per trattare la depressione e l’ansia. Il suo uso terapeutico non è molto diffuso in Spagna, motivo per cui alcuni specialisti ritengono che possa sorgere una certa confusione attorno a un trattamento che ha già dimostrato i suoi benefici psicologici.

“Non è affatto rappresentativo del trattamento con ketamina“Dice lo psichiatra Joan Opioles, riferendosi alla causa della morte di Perry. “Oltre all’overdose, ha mischiato la ketamina con la buprenorfina”, continua. Proprio quest’ultima sostanza è stata ritrovata nel corpo dell’attore, secondo la perizia forense.

Tuttavia, questo psichiatra lo sottolinea nelle sue dichiarazioni a EL ESPAÑOL Un fattore di rischio più significativo a causa del quale il trattamento avrebbe dovuto essere interrotto: “Avevo complicazioni cardiovascolari, che è un criterio per non darmi la ketamina, o almeno per farlo con cautela.”

Gli esperti forensi escludono che il farmaco trovato nello stomaco provenisse dalla cura iniettiva di ketamina che Perry seguiva da tempo. Dal 2019, le cliniche negli Stati Uniti possono prescrivere i farmaci Esketamina, un tipo di ketamina somministrata sotto forma di spray nasale.

Ketamina in Spagna

Questo farmaco, commercializzato con il nome Spravato, ha ricevuto l’approvazione sanitaria pubblica in Spagna l’anno scorso. I suoi vantaggi includono il suo effetto rapido, che inizia entro le prime 24 ore, e il suo utilizzo come spray nasale.

Per i professionisti l’annuncio era molto atteso, perché è arrivato dopo Decenni senza alcun progresso farmaceutico contro i casi più gravi di depressione: ““Quelli di noi che si dedicano alla lotta contro la depressione resistente non possono crederci”, ha commentato Victor Pérez Sola, direttore dell’Istituto di Neuropsichiatria e Dipendenze dell’Ospedale del Mar (Barcellona) e Presidente della Società Spagnola di Psichiatria e Salute Mentale. Materiale spagnolo.

Ci sono, naturalmente, psichiatri che sono scettici riguardo agli effetti positivi che queste sostanze narcotiche possono avere nel porre fine alla depressione: “Quando si analizzano gli studi scientifici emergono molte incertezzeafferma José Valdecasas, psichiatra dell’Ospedale Universitario delle Isole Canarie e vice segretario della Società Spagnola di Neuropsichiatria.

Detto da Valdecasa Studi recenti Ciò ha dimostrato che l’uso della ketamina non era più efficace del placebo nel ridurre i sintomi della depressione nei pazienti chirurgici. “Ha un rapido effetto antidepressivo che scompare immediatamente“Si riferisce a. Mette in guardia anche sugli effetti dissociativi che questi tipi di sostanze possono causare. Si tratta di un rischio che si verifica in poco più del 20% dei pazienti che hanno ricevuto le prime dosi.

Questi trattamenti possono costare fino a 20.000 euro per paziente all’anno. Anche se è come mostrato ministero della Salute, Il suo finanziamento è limitato ai pazienti con disturbo depressivo Chi non ha risposto ad almeno tre diverse strategie con antidepressivi.

Cos’è un profilo?

Obiolo lo è Il direttore medico della clinica Synaptica, uno dei pochi centri in Spagna che offre ketamina a scopo terapeutico, ammette che non pensano di somministrarla quando un paziente ha gravi complicazioni cardiovascolari. “Teniamo conto anche dell’assenza di eventuali aneurismi “Recentemente o che la tua pressione sanguigna non sia eccessivamente alta, perché la ketamina può causare un leggero aumento della pressione sanguigna.”

Sebbene possa essere utilizzato anche per trattare il dolore cronico o lo stress post-traumatico, ammette Opiols L’immagine personale dominante è quella di un paziente affetto da grave depressione “Chi ha provato tutti i tipi di antidepressivi senza risultati.” Ecco perché sono rimasti sorpresi dal fatto che la ketamina abbia fornito una risposta così rapida.

Per il trattamento sono previste dalle sei alle otto sedute. “Se vediamo che la terza o la quarta volta non otteniamo un risultato, diciamo al paziente che forse [la ketamina] “Non è l’opzione migliore”, dice Obiols, che se lo ricorda È un trattamento coadiuvante per i suoi effetti allucinogeni.

Lo stesso Perry ha detto nelle sue memorie, Amici, amanti e quella cosa terribile (Contraluz, 2022) Qual è stata la tua esperienza: “Mi hanno portato in una stanza, mi hanno fatto sedere, mi hanno messo le cuffie per ascoltare la musica, mi hanno bendato e mi hanno dato una flebo. Questa è stata la parte difficile: mi sento sempre un po’ disidratato perché non bevo abbastanza acqua (sorpresa), quindi trovare la vena non è stato per niente divertente.

La ketamina terapeutica viene solitamente iniettata, perché gli effetti compaiono più rapidamente. «Le iniezioni possono essere endovenose o intramuscolari e nel nostro caso utilizziamo quest’ultima. A una dose che varia da un paziente all’altro”, spiega Obiols.

Non c’è rischio di morte

Obiols ammette che la terapia con ketamina non è una “bacchetta magica”: “Non funziona per tutti“Stima che dei 150 pazienti che sono passati dalla sua clinica nei due anni di apertura, circa il 70% dei casi risponda positivamente. “In generale dà buoni risultati, ma nessun trattamento può garantire il 100%. .% di efficacia”.

nonostante “La cattiva reputazione che hanno“, Opioles sostiene che la ketamina è l’anestetico più sicuro in circolazione perché è facile da usare e ha una tossicità minima. Valdecasas ritiene infatti che continuerà ad essere utilizzata come anestetico in futuro, ma dubita che continuerà a diffondersi come antidepressivo.

Tuttavia, entrambi gli psichiatri concordano sul fatto che la ketamina non comporta un rischio significativo di morte. “Nelle nostre sedute utilizziamo dosi molto più basse di farmaci anestetici e viene effettuato anche un rigoroso monitoraggio per vedere se ci sono comorbilità. [la muerte de Perry] Non è correlato all’uso medico della ketamina“, conferma Obiols.