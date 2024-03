Successo della Bachata in Europa

Incorpora – Volví (Bad Bunny Ft. Aventura) – Lettera



Romeo Santos è un grande esponente della bachata

Sebbene ci siano molte note nella Bachata Romero Santos Questo è senza dubbio il suo strato più grande. Il cantante è dentro Spotify Ha più di 25.000.000 di follower ed è una persona che solitamente attira l'attenzione degli amanti di questo genere.

Dal suo debutto con la band nel 2002 avventura E il suo più grande successo “Tortura”, è tra i bachateros più riconosciuti. Allo stesso modo, il gruppo si riunirà dopo l'annuncio di un tour d'addio “Cicli di chiusura” Una storia di 20 concerti a puntata America.

Incorpora – Romeo Santos – Proposta Indecente (Video Ufficiale)



“Bachatta ha bisogno di me. “Ho dovuto indossare il mantello di Superman per proteggere la mia cultura.”Ha potuto ammetterlo in un'intervista alla rivista cartellone pubblicitario Chi etichettano “Re della Bachata”.

Alcune delle canzoni più memorabili dell'artista 24enne includono: “Proposta indecente”, “Odio”, “Sei mio” E “seguace”. Con la sua voce unica e i suoi testi romantici, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e ha portato la musica latina a nuovi livelli di popolarità.

—————-

Contenuti aggiuntivi su Urgente24:

Delum, senza sito web, con una redazione recintata prima della “chiusura”.

Fondi fiduciari: Miley non è riuscita a liberarsene e li ha dati a Kabuto

Avvertimento: manovre “provocatorie” della NATO alle porte della Russia

Il culo e gli uomini d'affari di Donald Trump con Javier Millay

“Non esiste uguaglianza tra gli insegnanti, la nazione non determina gli stipendi degli insegnanti”.