Swiatek ha davanti agli occhi la vendetta dell'Australia a Indian Wells

È passato poco più di un mese da quella clamorosa sconfitta di Iga Swatic Nel terzo turno degli Australian Open. Prima o poi, il numero 1 del mondo avrà la possibilità di vendicarsi. dentro WTA 1000 Indian Wells, Alla ricerca degli ottavi incontrerà il ceco Linda Noskova (29).

Iga Swiatek incontra Linda Noskova nel terzo round di Indian Wells. Immagini Getty

Nel deserto della California è arrivata la cifra di punta del WTA Tour con 14 partite vinte e 2 perse nella prima parte del 2024.. Al WTA 1000 di Dubai, ha giocato in semifinale, perdendo contro la russa Anna Kalinskaya. Settimane fa ha lasciato gli Australian Open davanti alla ceca Linda Noskova.

Il resto della sua stagione è stata una stagione di vittorie: una perfetta partecipazione alla United Cup, in rappresentanza della Polonia – accendendo i motori per il suo grande sogno di Parigi 2024 – e il titolo al torneo WTA 1000 di Doha. Nell'attuale torneo in California, negli Stati Uniti, ha iniziato la sua stagione con un'ottima prestazione su Danielle Collins 6-3, 6-0.

D'altra parte, Linda Noskova (2004), alla guida di un gruppo di talenti cechi, è arrivata a Indian Wells con 12 vittorie e 4 sconfitte finora in questo torneo. È salita alla ribalta con la semifinale raggiunta al WTA 500 di Brisbane e i quarti di finale raggiunti agli Australian Open. Alla sua prima apparizione a “Tennis Paradise”, ha sconfitto Camila Giorgi 6-3, 7-5.

Gli scontri diretti valgono una vittoria ciascuno. Il primo è della Swiatek a Varsavia 2023. Il secondo e il più recente è della Noskova agli Australian Open 2024.

La partita si giocherà domenica alle tre del pomeriggio (Argentina e Cile), all'una del pomeriggio (Perù e Colombia) e alle 12:00 (Messico).

Indian Wells può essere visto in diretta su STAR+ in tutta l'America Latina.