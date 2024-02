Taylor Swift si sta preparando per un viaggio epico al Super Bowl. Lo capirà?

La cantante Taylor Swift tiene un concerto nel suo tour internazionale “The Eras Tour” a Tokyo, Giappone, il 7 febbraio 2024. REUTERS/Kim Kyung-hoon

Lo capirà?

L'ultima canzone per Taylor Swift Continuerà a risuonare nelle orecchie di migliaia di fan Cupola di Tokio Sabato sera, quando è previsto lo spettacolo del cantante Precipitarsi su un aereo privato all'aeroporto di Haneda Questo la porterà in viaggio Attraversa i fusi orari per vedere il suo ragazzoStella NFL Travis KelceSuono il Super Bowl di Las Vegas.

La prospettiva di questa corsa contro il tempo, la traversata Nove fusi orari e la linea del cambio data internazionaleha suscitato immaginazione e speculazione per settimane.

Alla festa di sabato sera c'erano molte prove del fenomeno culturale unico della relazione Kelsey veloceUN La connessione tra il calcio professionistico e l'enorme potere da star di Swift. Oltre agli abiti con paillettes che celebravano Swift nell'affollato Tokyo Dome, c'erano magliette, cappelli e altri indumenti di Travis Kelce che celebravano la sua squadra, Capi di Kansas City. Alcuni a Tokyo hanno speso migliaia di dollari per assistere ai concerti della pop star questa settimana.

Descrivere l'esame approfondito dei viaggi di Swift come intenso è un eufemismo.

Il giocatore dei Kansas City Chiefs Travis Kelce cammina con Taylor Swift dopo la partita del campionato AFC contro i Baltimore Ravens a Baltimora il 28 gennaio 2024. I Chiefs hanno vinto 17-10. (Foto AP/Julio Cortez, file)

I fan hanno seguito il suo aereo. Sono stati criticati Emissioni di carbonioChe funziona per riscaldare il pianeta. Le autorità hanno parlato di poter fermare l'aereo negli aeroporti di Las Vegas.

Anche i diplomatici giapponesi iniziarono ad agire. Lo ha postato sui social l'ambasciata giapponese a Washington Potrebbe arrivare al Super Bowl in tempoNella sua dichiarazione, ha incluso tre titoli per le canzoni di Swift: “Speak Now”, “Fearless” e “Red”.

“Se parti da Tokyo nel pomeriggio dopo il concerto, dovresti arrivare comodamente a Las Vegas Ha detto prima dell'inizio del Super Bowl.

L'impiegata Hitomi Takahashi, 29 anni, ha comprato delle magliette abbinate di Taylor Swift con la sua amica e sabato ha posato per delle foto fuori dalla cupola. “Spero che possa tornare indietro nel tempo. È molto romantico”, ha detto.

Fan di Taylor Swift durante il concerto del 7 febbraio. EFE/EPA/Frank Robichon



È a conoscenza delle critiche che Swift sta ricevendo sui suoi jet privati, ma ha affermato che la cantante è stata ingiustamente scelta.

“Molte persone viaggiano per affari, e lei è qui per il suo lavoro. Si trova ad affrontare attacchi perché è famosa e importante”, ha detto Takahashi.

Swift ha già fatto un tour mondiale questa settimana.

Prima di venire in Asia, ha partecipato ad una festa Grammy a Los Angelesdove ha vinto 14esimo Grammy E un quarto premio record come Album dell'anno per “Midnights”. Lo spettacolo è stato visto da quasi 17 milioni di persone. Ha anche sorprendentemente annunciato che il suo prossimo album uscirà ad aprile.

Taylor Swift ha portato a casa il premio per il miglior album vocale pop per il suo album “Midnights” durante la 66esima edizione dei Grammy Awards a Los Angeles, California, Stati Uniti. 4 febbraio 2024. Reuters/Mike Blake

Poi, i quattro concerti a Tokyo, e ora, a quanto pare, un viaggio veloce per provare ad arrivare a Las Vegas e vedere i Kansas City Chiefs giocare con Kelce al Super Bowl. Ha seguito Kelce per gran parte della stagione dei Chiefs.

Se tutto va secondo i piani, è previsto il viaggio Australia più tardi questa settimana per continuare il suo tour.

“Questa settimana è stata la migliore nel caos.”Swift ha postato su Instagram mercoledì.

(Con informazioni da AP)