Il Brooklyn Museum sostiene l'arte afroamericana con 100 opere donate da Alicia Keys

Lui Museo di Brooklyn Nella sua prossima mostra giustifica la presenza di artisti afroamericani nei musei e apre un “grande” dialogo sulla discriminazione razziale con una collezione di quasi un centinaio di opere donate temporaneamente dagli artisti. Alicia Keys E suo marito, Swizz Beatz.

Giganti (Giganti) è il titolo di una raccolta di 98 opere che fanno parte di una donazione della famiglia Dean (vero cognome del produttore hip-hop e DJ Swizz Beatz, Qasim Dean) che sarà visibile da sabato 10 febbraio fino al 7 luglio, all'interno del Museo di New York.

“Mystifying Revolution” (2021) dell'artista Titus Kuhar, dalla collezione d'arte della cantante Alicia Keys e di suo marito, il produttore Swizz Beatz, intitolata “Giants”.

“Vogliamo ricordare al pubblico che ci sono molti artisti e che il mondo dell'arte può essere molto parziale in termini di quali storie e artisti ottengono attenzione, apprezzamento e inclusione nei musei. Dobbiamo sempre espandere le storie che raccontiamo e i nomi che annunciare”, ha spiegato. Evie curatore, Kimberly Gant.

Il titolo della mostra si riferisce ai vari aspetti della mostra, come la raccolta completa di pezzi di artisti simbolisti o l'inclusione di murali monumentali, e si riferisce alla forte convinzione dei Decani che “tutti gli artisti sono giganti”.

La foto di quest'anno è una foto di Diana Lawson, presente nella collezione d'arte della cantante Alicia Keys e del suo produttore Swizz Beatz, titulada 'Giants' (“Gigantes”), casa, al Museo de Brooklyn a Nueva York (Stati Uniti) . EFE/Ángel Colmenares

La coppia – originaria di New York – ha iniziato a collezionare arte 25 anni fa e, aprendosi al pubblico, ora entrambi mirano a riunire la comunità dell'area di Brooklyn in un luogo incentrato sulle arti e sulla creatività, proprio come hanno fatto loro. La spiegazione è in una registrazione che lo spettatore può ascoltare nella mostra stessa.

La prima parte della mostra, Diventare giganti (To Become Giants), inizia ricreando la cameretta dei bambini realizzata dal giamaicano Ebano J Patterson Approfondisce il lato del collezionista e l'inizio della prolifica carriera musicale di decanovincitori di numerosi Grammy Awards.

“Battaglia per la regione

Un tour dell'arte afroamericana

Lo spettatore continua il suo viaggio attraverso l'arte afroamericana con Sulle spalle dei giganti (Sulle Spalle dei Giganti), una serie di stanze che presentano dipinti astratti sudafricani Ester Malango – che rappresenta attraverso splendidi colori le tradizioni dell'etnia sudafricana ndebele Dipingere le loro case – e il lavoro delle celebrità Jean-Michel BasquiatIn cui rende omaggio allo scrittore afroamericano Langston Hughes.

Ma l'opera più sorprendente è un enorme affresco del ritrattista Kehinde Wiley (nato a Los Angeles), dove ha reinterpretato una scultura in marmo originariamente realizzata da un francese Agosto Klesinger: Nel suo lavoro, Wiley Dipinge un uomo di colore disteso tra i fiori in modo casuale, attingendo a tecniche e stili storicamente associati ai ritratti di artisti bianchi europei.

“Femme piquée par un serpent”, dell'artista Kehinde Wiley, appartiene alla collezione artistica della cantante Alicia Keys e di suo marito, il produttore Swizz Beatz, intitolata “Giants” ('Giants').

La mostra si conclude con Conversazioni gigantesche (Giant Conversations), una raccolta di opere che criticano la discriminazione storica e gli stereotipi associati alla popolazione afroamericana, comprese opere di artisti come Debora Roberts (Texas), rivendicato in diversi Collage La bellezza delle giovani donne afroamericane e critica gli standard di bellezza europei.

In questa sezione il pubblico potrà vedere anche un dipinto Legno di CalishaOriginario del New Jersey, esprime la femminilità della donna afroamericana gay Rappresentando diverse vergini nere, combina l'iconografia cattolica con la tecnologia della società odierna, con un personaggio che tiene in mano un cellulare.

Secondo il museo, una parte della mostra – che costa 27 dollari a biglietto – entrerà nella collezione permanente dell'istituzione.

Fonte e video: Evie. Foto: EFE (Ángel Colmenares).