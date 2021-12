The Good Patron, diretto da Leon D’Aranoa, fa un altro passo avanti nella corsa agli Oscar

Il Buon Pastore di Fernando Leon de Aranoa è stato scelto per rappresentare la Spagna alla 94esima edizione degli Academy Awards di Hollywood. miglior film internazionale, La corsa per il busto continua, ha riferito l’Hollywood Academy martedì.

Il film spagnolo ha superato questa riduzione ed è stato selezionato tra i 92 film presentati in questa categoria, che sono stati proiettati Preimpostato 15 Tra questi c’è il film Aranoa.

I finalisti si sapranno in seguito Con il resto delle nomination, i vincitori saranno annunciati durante la 94esima edizione degli Academy Awards il 27 marzo 2022.

È la seconda volta che la Film Academy sceglie un film del regista madrileno per concorrere agli Hollywood Awards. È stata la prima e unica volta che il film di Leon d’Aranoa è stato selezionato per gli Academy Awards “Lunedì al sole”, Ha recitato per quasi 20 anni con anche Bardem.

“El buen patron” è in realtà la terza collaborazione di Bardem con il regista di “Familia”, dal momento che il traduttore ha recitato in “Monday in the Sun” e “Loving Pablo”. Il film con Javier Bardem ha vinto gli altri due film finalisti per rappresentare la Spagna agli Academy Awards: Parallel Mothers di Pedro Almodovar. sìMar MediterraneoScritto da Marcel Barina.

Anche il cinema spagnolo è riuscito a posizionarsi tra le migliori shortlist per la categoria musica originale per colonna sonora “Madri Parallele”, L’ultimo film di Pedro Almodovar, diretto dal compositore Alberto Iglesias.