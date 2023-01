The Last of Us: Creatore di “Super Smash Bros.” Hai parlato di quanto sia ben progettato “The Last of Us”.

c.Chiunque abbia esperienza di gioco L’ultimo di noi Siamo d’accordo che si tratta di un’opera d’arte. Entrambe le parti. Non solo per la sua grafica, i suoi mostri terrificanti o per quanto sia incredibilmente narrativo: È un intero problema di progettazione del gioco, che è ben progettato per tutti i tipi di giocatori. Per tutti i generi e questo la dice lunga nel mondo dei videogiochi. Questo è il lato che Masahiro SakuraiCreatore Super Smash Bros. S Kirby Ha dedicato il suo ultimo video sul suo canale YouTube, Masahiro Sakurai sulla creazione di videogiochi.

Di cosa parla il canale YouTube di Masahiro Sakurai?

Per la distrazione: Masahiro Sakurai ha un canale Youtube Che ha deciso di dedicarlo ai principi della creazione di videogiochi, sulla base di un’analisi di giochi già esistenti. E molto diverso dai tuoi insegnanti che preferiscono parlarti del loro divorzio per spiegarti il ​​concetto di matematica, Sakurai preferisce usare le creazioni di altre persone per dimostrare il suo punto di vista. È una masterclass sui giochi da parte di una delle menti più rispettate del settore.

Cosa ha detto Sakurai nel video di The Last of Us?

All’interno del suo canale, Sakurai esamina i problemi del gioco come i suoi meccanismi o gli aneddoti delle situazioni che hai attraversato durante la creazione del gioco. Ma nel caso dell’ultimo video, Ho deciso di parlare dell’interfaccia utente (o interfaccia utente, come è noto in inglese), in particolare sulle opzioni di accessibilità per L’ultimo di noi.

Lo sviluppatore ha dedicato l’inizio del video a parlarne L’importanza di questo tipo di gioco che contiene opzioni che lo rendono più user-friendly Possibile, e poi ha iniziato a mostrare le caratteristiche che lo rendono “incredibilmente ben fatto”, ad esempio opzioni per il daltonismo, elementi HUD, display ad alto contrasto, nonché opzioni per traccia audio, lettura del testo, controllo dell’accessibilità e altro.

E, naturalmente, tutte le lodi che Sakurai non manca mai di menzionare, tutte devono essere richieste Enorme lavoro da parte del team di programmazioneoltre alla difficoltà di trovare queste soluzioni, risultando in un gioco che ora porta il sigillo di approvazione di Masahiro Sakurai.

Non è che ne avesse bisogno, ma non ha nemmeno molto, vero? Qual è la tua caratteristica preferita L’ultimo di noi?