Trump sottolinea “la grande reputazione di Santiago Abascal tra i conservatori di tutto il mondo”

Santiago Abascal e Donald Trump (Stampa europea)VOX 24/02/2024

Il leader del partito Vox Santiago Abascal ha avuto sabato a Washington un incontro con l'ex presidente degli Stati Uniti. Donald Trump Durante la Conservative Political Action Conference (CPAC), l'evento di punta del movimento conservatore negli Stati Uniti.

Durante l’incontro, durato 15 minuti, Abascal e Trump hanno analizzato le politiche condivise, come il rafforzamento delle frontiere contro “l’immigrazione illegale”, e la sovranità dei loro paesi.Contro la globalizzazione“, così come “proteggere la famiglia e la vita” dall’“ideologia di genere e dalla cultura del risveglio”.

L'ex presidente Trump ha sottolineato la “grande reputazione di Santiago Abascal tra i conservatori di tutto il mondo” e ha incoraggiato Vox a continuare a difendere i suoi postulati. Inoltre, durante il suo discorso al CPAC, ha menzionato espressamente Abascal per la sua presenza all'evento, come riportato da Vox.

L’incontro si è svolto nell’ambito del CPAC, dove Abascal è intervenuto venerdì per avvertire che il socialismo sta usando l’ambientalismo per imporre un “futuro rosso” e per attaccare la globalizzazione per il suo dominio contro “l’interesse comune”, l’iniziativa privata e la promozione di “ illegale” e immigrazione di massa.