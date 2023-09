Tutte le differenze tra le due conversazioni AI

Ti spiego alcune delle differenze più importanti tra Google Bard e Bing Chat.

Loghi fantastici e Bing.

Dalla divulgazione di ChatGPT, sembra che L’implementazione dell’IA generativa non si ferma. Un’area in cui si pensa possa distinguersi è nelle ricerche, dove Fantastica chat di Google e Bing Sono i volti più famosi. Ma quali sono le differenze tra i due? Quale delle due tecniche conviene di più? Nelle sezioni seguenti analizzerò con te dieci differenze e somiglianze tra questi due chatbot.

7 differenze tra Google Bard e Bing Chat

Prendendo come riferimento un totale Sette categorieDall’interfaccia alle fonti consultate, analizzo come divergono Google Bard e Bing Chat. Descrivo anche i punti comuni che dovresti prendere in considerazione.

Interfaccia e accesso

Un chatbot è un chatbot. Con questo intendo che l’interfaccia tra i due servizi è molto simile. Entrambi implementano una casella di testo in cui l’utente effettuerà le richieste. In alto, la conversazione evolve e compaiono le risposte dell’IA.

Le differenze stanno nei dettagli. per adesso, Bard è un servizio autonomo che non è integrato in Ricerca Google. Tuttavia, Bing Chat fa parte del motore di ricerca di Microsoft ed è per questo che le sue risposte assumono forme diverse. Possiamo vedere pezzi di testo generati dall’intelligenza artificiale nell’elenco dei collegamenti, ma anche in una sezione chiamata conversazione. Si integra anche con la barra laterale Edge.

Conclusioni. L’interfaccia di Bing Chat è più versatile e si integra meglio in un maggior numero di servizi. Inoltre, può essere utilizzato senza accedere ad alcun browser. La Bard, dal canto suo, non ha ancora molto a che fare con il resto dei servizi dell’azienda. Richiede l’accesso con un account Google.

Immettere il comando

Immettere i comandi in entrambi i casi Succede attraverso il testo, particolarmente. Questo però non è l’unico modo per interagire con un chatbot.

In entrambi i servizi c’è la possibilità di utilizzare il microfono per inviare comandi vocali. Funziona anche questo Nella versione web mobile di Bard e nell’app Bing su Android E iOS. Ciò avvicina entrambi i sistemi a ciò che già conoscevamo con Google Assistant e Alexa, che è stato migliorato solo dalle capacità generative dell’intelligenza artificiale.

Tuttavia, c’è una sorpresa. Chatta anche con Bing Supporta l’input di immagini. Quindi, in questo caso, sei un passo avanti rispetto al tuo concorrente. Ovviamente dovremo aspettare e vedere come Bard si integrerà nella ricerca e come sfrutterà tecnologie come Google Lens.

Conclusioni. Ovviamente, il supporto delle immagini offre a Bing Chat un punto in più nell’immissione dei comandi.

Velocità

Bard è il re della velocità. Prima di tutto, elimina l’effetto “macchina da scrivere” così comune nell’intelligenza artificiale basata su GPT-4. I risultati del chatbot di Google vengono visualizzati quasi istantaneamente, mentre i risultati di Bing Chat devono terminare di essere digitati.

Conclusioni. Sembra che Google voglia che il suo chatbot sia un’altra parte delle ricerche e non solo componenti aggiuntivi. La velocità con cui sono apparsi i risultati mi ha ricordato la velocità con cui appaiono i collegamenti nella ricerca di Google. Se lo confrontiamo con Bing Chat, Bard è infinitamente più veloce.

Opzioni sulla privacy

La privacy non è il punto forte di nessuno di questi servizi. È meglio non utilizzarlo per attività professionali che includono dati aziendali sensibili. Si sconsiglia inoltre di fornire a Bard o Bing Chat informazioni personali.

Senza andare oltre, Google avverte che le conversazioni verranno riviste dalle persone per migliorare il servizio. Per impostazione predefinita, le tue conversazioni vengono archiviate per un massimo di 18 mesi. Anche se non penso che Google impieghi così tanto tempo per analizzare le tue conversazioni con Bard, quindi questo numero non è rilevante.

Qualcosa di simile accade con Bing Chat. I dati forniti verranno utilizzati per addestrare e migliorare il modello linguistico. Mostra Il fatto che Microsoft abbia lanciato Bing Chat Enterpriseun servizio di pagamento che garantisce un livello più elevato di privacy per le organizzazioni aziendali.

Conclusioni. Senza entrare nei dettagli e senza analizzare a fondo la politica sulla privacy di entrambi i servizi, assicurati che i dati che fornisci nella chat di Bing o Bard non siano privati ​​o importanti.

Limita l’età

Per uso freddo Devi avere più di 18 anni E hai effettuato l’accesso con il tuo account Google. Bing Chat, dal canto suo, non sembra avere alcuna restrizione al riguardo in quanto consente l’accesso a qualsiasi utente, anche senza autenticazione.

Conclusioni. Da questi dettagli possiamo trarre una conclusione chiara. Bing Chat viene offerto come prodotto finale, mentre Bard è ancora un’esperienza limitata per alcuni utenti.

Accuratezza delle risposte e delle fonti consultate

IL Precisione delle risposte Non è sempre la cosa migliore. Dopo aver utilizzato molto entrambi i servizi, ho riscontrato alcuni problemi di cui dovresti essere a conoscenza:

Anche quando effettuano ricerche su Internet, creano confusione . Molti utenti hanno riscontrato che il fatto che Bing Chat consulti fonti Internet è sinonimo di risposte affidabili. Ma questo non è vero. Sia Bard che Bing Chat sono esperti nell’interpretazione errata dei collegamenti. Inoltre, la ricerca di Bing a volte è poco brillante, il che è qualcosa che non importa quanta intelligenza artificiale incorpori in essa, non risolverà il problema.

. Molti utenti hanno riscontrato che il fatto che Bing Chat consulti fonti Internet è sinonimo di risposte affidabili. Ma questo non è vero. Sia Bard che Bing Chat sono esperti nell’interpretazione errata dei collegamenti. Inoltre, la ricerca di Bing a volte è poco brillante, il che è qualcosa che non importa quanta intelligenza artificiale incorpori in essa, non risolverà il problema. Giocano con te quando sbagli . Se inserisci dati errati, il chatbot dà sempre la priorità alla scrittura di una risposta rispetto alla fornitura di una correzione all’utente. Pertanto, se inserisci dati errati nella conversazione, l’intelligenza artificiale di Bard e Bing solitamente convaliderà l’errore.

. Se inserisci dati errati, il chatbot dà sempre la priorità alla scrittura di una risposta rispetto alla fornitura di una correzione all’utente. Pertanto, se inserisci dati errati nella conversazione, l’intelligenza artificiale di Bard e Bing solitamente convaliderà l’errore. Rispondono ad ogni costo. Con i dati generali sono buoni servizi. Tuttavia, con questioni molto specifiche vacillano. Purtroppo la sua priorità è creare un testo, anche se falso e sbagliato.

Conclusioni. Né Bard né Bing Chat sono affidabili. Ti farò un esempio. Quando ho chiesto a Bard dove si trovava la stazione ferroviaria della località di Bisbal d’Emporda a Girona, mi ha detto che era nel centro della città. Bing Chat ha inventato l’indirizzo e quando ho menzionato un’altra strada si è scusato e mi ha detto che il sito web del municipio confermava la mia dichiarazione. Il problema è che questo comune non ha una stazione ferroviaria.

La mia opinione a riguardo è questa: cosa accadrebbe se si trattasse di qualcosa di importante piuttosto che di una questione non importante, come un problema di salute?

Abilità di lettura

Quanto testo possono leggere Bard e Bing Chat? Questo è misurato Simboli, unità che corrispondono a parole o parti specifiche. Questi sono i numeri:

Chatta con Bing. 2000 simboli o 1500 parole

Google è fantastico. 2000 simboli o 1500 parole

Conclusioni. C’è un equalizzatore artistico qui.