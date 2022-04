Tutte le previsioni indicano che Elon Musk è il miliardario numero uno al mondo – Notizie – Hybrids and Electric

Ci sono 9 persone su questo pianeta le cui fortune superano i 100.000 milioni di euro. al momento, Elon Muskamministratore delegato di TeslaÈ in cima alla lista delle persone più ricche del mondoMa tra tutti, chi sarà il primo a raggiungere 1 miliardo di euro? Tutte le previsioni puntano allo stesso proprietario di Tesla, SpaceX e altre preziose società collegate.

Questo studio è stato condotto dalla rivista Forbes dove lo hanno annunciato Elon Musk supererà la barriera psicologica di 1 miliardo di euro di asset nel 2024. Altre persone facoltose raggiungeranno quasi continuamente, ma ci vorranno ancora qualche mese per raggiungere quell’obiettivo. Sono giunti a questa conclusione sul miliardario americano dopo aver analizzato la sua eredità dal 2017, così come quella delle 30 persone più ricche del mondo. Da quell’anno, Elon Musk è stato testimone La sua fortuna aumentava ogni anno in media del 129%.Si è incoronato oggi come l’uomo più ricco del mondo con un’eredità di 277.300 milioni di euro.

Elon Musk possiede partecipazioni in diverse società di natura meno rappresentativa, ma l’oca Tesla dalle uova d’oro è ancora seguita da vicino da SpaceX. Dopo aver analizzato l’aumento annuale degli asset di Musk, nonché i vantaggi e la traiettoria futura del marchio auto elettricaIn sostanza, i membri di questo studio di Forbes hanno concluso che il 2024 sarà storico per il Nord America.

Attualmente Tesla vale $ 1.099,57 per azione. Negli ultimi mesi dello scorso anno 2021, L’azienda di auto elettriche ha superato la soglia del miliardo di dollari in valore totale, che pochissime aziende hanno raggiunto. Tesla ha così potuto essere la prima casa automobilistica a raggiungere un traguardo del genere, e in borsa è solo indietro manzanaMicrosoft, Alfabeto (Google), Amazon.

Ovviamente, questo ha dato a Elon Musk un enorme impulso nel suo obiettivo personale. Sarà il primo leader di un marchio automobilistico a realizzare un’impresa del genere, ma non sarà l’unico a vincere il premio “Miliardario”. Proprio dietro Musk c’è Gautam Adani, fondatore del Gruppo Adani, che raggiungerà 1 miliardo l’anno dopo, intorno al 2025 secondo i calcoli. Il prossimo passo sarà Zhang Yiming, fondatore di ByteDance, la società responsabile della creazione del social network TikTok; Si prevede che raggiungerà il magico miliardo nel 2026.

Ricordiamo che questo elenco si basa solo su calcoli condizionali, poiché qualsiasi cambio di direzione può far girare quella direzione nella direzione esattamente opposta. Tesla, da parte sua, se proseguirà con la sua tabella di marcia pianificata per i prossimi anni, si affermerà come il principale produttore mondiale di veicoli elettrici, poiché il suo piano generale dettagliato è fattibile. Scambia 20 milioni di auto all’anno entro il 2030Oltre ai nuovi modelli che saranno sul mercato, così come anche le nuove fabbriche che faranno lo stesso.