Alfonso Davis Non sta vivendo i suoi momenti migliori. Lui Calciatore del Bayern Monaco Da allora ha ricevuto critiche “immagine”Famosi media tedeschi dopo la partita dei quarti di finale contro l'Arsenal. Saka ha fatto soffrire un calciatore ricercato dal Real Madrid.

Florentino Perez e la sua titubanza estrema: “Chi è Davies? Mbappe? Chi è Mbappe?”

“Tutti si chiedono cosa c'è che non va in Davies, anche i suoi rivali!”, ha osservato il famoso media Bild. “Gli avversari sono rimasti sorpresi dall'indifferenza di Davies in campo e da quanto fosse infastidito dalla scarsa prestazione del Bayern. Il canadese sembrava piuttosto indifferente, non mostrando quasi alcuna emozione in campo. La sua era è giunta al termine? Al Bayern?ha commentato il quotidiano tedesco, menzionando anche l'interesse del Real Madrid.

Il Real Madrid si prepara a negoziare con il Bayern per Davies

Critiche al difensore

Di lui ha parlato anche il club bavarese. un atto Max EberleResponsabile del settore sportivo.

Tuchel lancia una frecciatina ad Alphonso Davies: “La situazione lo tocca più che ispirarlo”

“Fonzi all'inizio ha avuto problemi con Saka, così come gli altri difensori. Nella ripresa Fonzi ha fatto meglio. Davvero non dovrebbe succedere. Non so dire perché le ultime settimane non sono state molto belle” ,” Egli ha detto. Situazione difficile per Davis.