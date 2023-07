Ultimi miglioramenti a LogServer, in IBC 2023

La gamma completa di soluzioni per l’applicazione della proprietà intellettuale basate su software di mediaproxyguidato dal già esperto strumento LogServer, può essere scoperto in un framework IBC 2023 (15-18 settembre).

suggerimento mediaproxy Intorno a cui ruoterà l’incontro con IBC 2023 LogServer, una soluzione progettata per fornire “registrazione e monitoraggio” delle trasmissioni di programmi al fine di rispettare le norme e i regolamenti di trasmissione internazionali e nazionali. Nei suoi 22 anni come parte della scena dello streaming, LogServer ha costruito una “forte reputazione” basata su attributi come “affidabilità, facilità d’uso e una gamma completa di funzionalità”, secondo la società stessa. Lo strumento Mediaproxy è facile da integrare, sia nelle strutture dell’emittente che nel cloud, con la stragrande maggioranza dei formati video, audio e dati in tempo reale, inclusa la risoluzione 4K, HDR, 10 bit, HEVC, TSoIP, SMPTE 2110, Zixi, SRT.

La soluzione raggiungerà IBC 2023 con un’estensione Ampia gamma di promozioniCompreso clustering avanzato di sistemi decentralizzati su reti IP, Piena compatibilità con nuvole e un’interfaccia utente semplificata Configurazione della struttura su larga scala. Parallelamente, Mediaproxy ha confermato che anche il multipannello ibrido farà parte della sua suite singola paretela soluzione del “monitoraggio per eccezione”.

Rajesh PatelVice President of Sales & Solutions EMEA per Mediaproxy, è fiducioso che IBC 2023 sarà un evento di grande rilevanza per l’azienda e il resto dell’industria del broadcast: “IBC è una fiera importante per Mediaproxy. Non solo ci permette di mostrare il ultime funzionalità di LogServer e altri sistemi nel nostro portafoglio di conformità “Ma ci dà anche l’opportunità di incontrare la nostra vasta base di clienti. Non vediamo l’ora di farlo quest’anno in modo da poter parlare dei rapidi cambiamenti nella moderna tecnologia di trasmissione e di come Mediaproxy interagisce con loro”.

