Un centinaio di fondi confermano che la Spagna sarà il peggiore tra i maggiori mercati europei insieme all’Italia nel 2024

I gestori di fondi intervistati dalla Bank of America in tutto il mondo confermano che la Spagna è il peggiore tra i principali mercati europei in cui investire nel 2024. Secondo questo giornale, la conclusione è stata che “l'Italia e la Spagna sono le più desiderabili”. Andreas Bruckner, Stratega azionario europeo, BofA Global Research/Bank of America

Bruckner osserva che la domanda per i gestori dei principali mercati europei è se intendono “sovrapesare o sottopesare” i portafogli di quei paesi “nei prossimi dodici mesi”. In Germania, Regno Unito, Francia e Svizzera la risposta è stata al rialzo, è caduto in termini simili in Italia e Spagna. Si tratta della tradizionale indagine mensile della banca tra i fondi di tutto il mondo, che avviene a fine anno. Di conseguenza, la Spagna è all’ultimo posto Dopo essermi già registrato a novembre. “Sottopeso” nel gergo del mercato azionario significa che i gestori ritengono che dovrebbero allocare meno fondi nei loro portafogli sul mercato spagnolo di quanto sia appropriato date le sue dimensioni. Cento gestori di fondi gestiscono oltre 300.000 milioni di dollari Partecipato al segmento regionale di questo sondaggio globale.

L'indagine non ha dettagliato le ragioni di questo scetticismo tra i manager in Spagna e Italia, ma in altre sezioni dell'indagine, la maggioranza si aspettava che l'economia europea si deteriorasse a causa dell'effetto persistente dell'inasprimento della politica della Banca Centrale Europea. con “Distruzione della domanda in risposta al peggioramento delle condizioni di credito e alla debole dinamica di bilancio” a causa del ritiro delle disposizioni su deficit e debito nel 2024.

Spagna e Italia sono tra i paesi più indebitati dell’UE e presentano maggiori rischi di protezione legale rispetto ad altre grandi economie europee, anche se il fatto che siano i maggiori beneficiari teorici dei fondi UE ha finora contrastato questa opinione. Tuttavia, l’Italia è ancora davanti alla Spagna in termini di pagamenti ed elaborazione a Bruxelles.

Previsioni economiche

Questo scarso indicatore contraddice le previsioni economiche di un altro studio. Le prospettive per l'economia spagnola restano positive in vista della recessione, come pubblicato venerdì dalla società di consulenza Focus Economics. Il consenso degli analisti intervistati da quest’altra società di consulenza è che l’economia spagnola crescerà dell’1,4% nel 2024. Questo è superiore alla media europea dello 0,6% e alle economie più grandi come Francia (0,8%), Italia (0,5%) e Germania (0,4%).

Tuttavia, il rapporto Focus Economics afferma dell’economia spagnola: “Il ritmo della crescita economica dovrebbe rallentare nel 2024 a causa degli effetti tardivi di una politica fiscale meno accomodante, di un inasprimento della politica monetaria e di riduzioni dei risparmi”. Secondo lui, “Se l'aumento delle tasse venisse effettuato, potrebbe scoraggiare gli investimenti. Nel frattempo, i costi del servizio del debito sono più alti del previsto. “E l'incertezza derivante dal debole sostegno parlamentare del governo sono fattori che avranno un impatto negativo sugli investimenti.”

Il Primo Vice Presidente uscente, Nadia CalvioTre settimane fa aveva promesso di tenere un incontro a New York con gli investitori internazionali.per trasmettere un messaggio di fiducia nell’economia spagnola”. L'indagine della Bank of America è stata condotta nella seconda settimana di dicembre.

Più in generale, i risultati dell'indagine sono di fiducia “Azioni europee nel 2024, ma il recente rally sembra eccessivo.” Pertanto, non si aspettano una continuazione del recente rally del mercato azionario. “A seguito di un forte rally delle azioni dalla fine di ottobre, il 65% prevede che il mercato europeo subirà un calo a breve termine rispetto al 47% del mese scorso. L'88% degli investitori ritiene che gli utili per azione europei ne risentiranno “con conseguente crescita più lenta e indebolimento dell'inflazione “, ha detto la Bank of America. Nel suo studio, dice, “Per l'economia globale, le aspettative dei manager sono che presenti un rallentamento e un basso rischio La corsa della maggioranza è un “atterraggio morbido”. Secondo gli intervistati, la spinta del bilancio statunitense svolgerà un ruolo chiave in questa decisione.