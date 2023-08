Un minatore di BTC che risolve il singolo blocco ottiene 6,25 BTC

In uno sviluppo notevole per la rete Bitcoin quest’anno, un minatore solitario ha risolto con successo il blocco 803.821, assicurandosi l’ambita ricompensa del blocco di 6,25 BTC del valore di oltre $ 160.000.

Il meraviglioso evento È stato sviluppato il 18 agosto e il minatore è diventato l’unico minatore numero 277 nella storia del bitcoin. Questo evento è raro perché un minatore solitario di queste dimensioni di solito risolve un blocco una volta ogni sette anni.

I minatori solitari lo tagliano

minatore, identificato con etichetta bc1q2za4ejga366sn288273pty8trasn5zs4y9hqg6, ha realizzato un’impresa impressionante utilizzando il servizio di mining Solo CKpool. Con Kolivas, Direttore solo piscina, telescopio Che questo minatore stava usando un file Minatore di bitcoin S17 E aveva solo forza hashish da circa 1 Petahashche è molto inferiore rispetto alla maggior parte delle entità minerarie di BTC.

Minatore di Bitcoin solitario. Fontana: BTC.com

Come La maggior parte dei minatori BTC ha la capacità A tasso di hash In Espiraun minatore indipendente con solo pochi Bitash Non ha possibilità.

secondo il tuo sito web, Appena CKpool consente ai minatori di: “Miner vecchi/incompetenti che non riceveranno mai alcuna ricompensa attraverso il mining regolare e che vogliono abbandonare il mining come una lotteria”.

Quando Gli utenti sono abbastanza fortunati da risolvere il bloccopossono trattenere il 98% del bonus.

Nel frattempo, cioè Terza volta quest’anno che un minatore solista che utilizza Solo CKpool ha elaborato un blocco. Due minatori indipendenti sono riusciti a risolvere i blocchi BTC a marzo e giugno.

Aumento della frammentazione di BTC

Nel frattempo il tasso di hash Il mining di BTC è aumentato nell’ultima settimana nonostante la lotta ai prezzi dell’asset. dati da blockchain.com Si scopre che il tasso di hash A Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo di 414 EH/s il 18 agosto prima di scendere al livello attuale di 410,0 EH/s.

Lui tasso di hash bitcoin. Fontana: blockchain.com

Questa è una sfida per i minatori, poiché il prezzo di BTC è già in calo. Tuttavia, la redditività potrebbe subire un altro colpo la prossima settimana quando la difficoltà di mining cambierà.

è previsto che Di più tasso di hash da Bitcoin aumentare la difficoltà di mining del 7%, secondo Petror.

entro, I minatori del Texas sono i più colpiti A causa delle circostanze attuali, i prezzi dell’energia sono aumentati nello stato.

Ciò è dovuto alle ondate di calore e al Texas Electricity Provider Electrical Reliability Board (ERCOT) ha iniziato a chiedere la chiusura volontaria.