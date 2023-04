Un orso che ha ucciso un corridore di montagna è stato catturato nel nord Italia nonostante il dibattito sulla sua eutanasia

Orso è responsabile Morte del corridore di montagna Andrea Papi È stato aggredito in Trentino, nel nord del Paese catturato Questo lunedì sera, funzionari politici e giudiziari aspettano di decidere Se alla fine viene soppressa.

Bobby, 26 anni, è stato aggredito dalla bestia mentre faceva jogging sui sentieri di montagna ed è stato identificato dalle analisi genetiche. Jj4 orso Responsabile. Il governo di Trento ha ordinato la cattura e l’uccisione dell’animale, ma Il Tar del Lazio ha congelato la strage la scorsa settimana.

Ha lasciato aperta la possibilità della cattura, che in un certo senso è stata effettuata Struttura a gabbia. Il capo della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugati, ha espresso in conferenza stampa la sua “soddisfazione”, pur concordando. “Amaro” per non aver fermato l’attacco. Secondo l’agenzia AdnKronos.

Ha detto in questo modo 70 orsi sono “eccessivi” nella zona Ha anche avvertito del pericolo per il pubblico. Per questo, è confermato, Se il tribunale darà il via libera alla strage, le autorità prenderanno subito provvedimenti.