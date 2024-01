Una ragazza di 17 anni guadagna 34.000 dollari al mese lavorando presso Amazon – Telemundo Denver

A 12 anni, Bella Lynn aveva un problema. Le sue cavie stavano scomparendo.

A quel tempo, Lynn lasciò che i suoi tre maiali vagassero nel cortile erboso e recintato dei suoi genitori, fuori San Francisco. Pensava che questa fosse migliore dell'alternativa: Lane, che ora ha 17 anni, ha detto alla CNBC Make It che le creature da un chilo “sembravano infelici” nella loro gabbia angusta con “sbarre da prigione”.

Pensò che il primo, Snoopy, fosse scappato e continuò a liberare i suoi porcellini d'India, finché suo padre non vide un'aquila volare via con un'altra, ricordò. Determinata a tenere gli animali domestici fuori dalle gabbie tradizionali, iniziò a disegnare prototipi.

Lin, uno studente senior della Khan Lab School di Mountain View, in California, ha testato diversi modelli e ha investito circa 2.000 dollari dei suoi risparmi per lanciare la sua società secondaria GuineaLoft in Amazzonia Nel novembre 2022.

Secondo i documenti esaminati da Make It, l’anno scorso ha venduto quasi 11.000 gabbie e ha incassato più di 410.000 dollari – circa 34.000 dollari al mese in media.

Oltre ai corsi accademici, alle attività extrascolastiche e alle iscrizioni universitarie, Len lavora circa 20 ore settimanali a GuineaLoft. È così che ha creato un'attività secondaria che ha avuto così tanto successo che sta pensando di posticipare i suoi studi universitari per concentrarsi su di essa.

Un’attività secondaria non redditizia ha portato a una “epifania”.

Lin disse a suo padre, un programmatore di computer, che voleva creare una gabbia migliore. Lin afferma di essere stato in contatto con una fabbrica di famiglia in Cina tramite un cliente precedente e di aver fatto una presentazione.

Dopo un anno di prototipazione, Lin si è dato da fare con un'altra idea: voleva vendere abbigliamento sportivo per ragazze a un prezzo inferiore rispetto ai principali marchi di moda. Ha fatto le sue ricerche, ha trovato un altro produttore in Cina, lo ha contattato e ha creato un piano aziendale per vendere leggings a partire da 23 dollari.

Lin spiega che i prototipi di GuineaLoft sono stati costruiti sul tavolo della sala da pranzo dei suoi genitori insieme alle forniture per ufficio. Credito: Bella Lin

Dice che questa attività secondaria, chiamata TLeggings, è stata lanciata nel luglio 2019. Ha generato circa $ 300.000 di entrate nel 2020. Ha anche fruttato a Lin un posto su BizWorld, un programma di imprenditorialità basato su progetti per persone di età compresa tra 16 e 22 anni.

Ha completato un programma di studio di 12 settimane e ha lavorato con un mentore aziendale, ma alla fine del programma non ha vinto il concorso o il premio in denaro. Questo era uno dei pochi segnali che TLeggings stava fallendo: nonostante gli alti numeri di fatturato, la società non era mai stata redditizia e Lin aveva difficoltà a tenere il passo con i suoi concorrenti.

Lo ha chiuso all'inizio del 2022 ed è tornato a concentrarsi su GuineaLoft.

“Ho avuto una strana illuminazione in cui mi sono reso conto che c'erano molte altre aziende che cercavano di realizzare leggings”, dice Lin. “Non c’è stata alcuna innovazione, mentre con GuineaLoft sono riuscito a colmare una lacuna davvero grande nel mercato.”

Lavoro tra le lezioni e a tarda notte

Lin si rese conto che i suoi prototipi erano promettenti, ma incompleti.

Le tradizionali gabbie per porcellini d'India sono realizzate con barre, tetto e fondo in tessuto o plastica. Sono difficili da pulire e spesso odorano di feci, dice Lin.

Le prime recinzioni in vetro e i pavimenti aperti consentivano maggiore visibilità e mobilità e avevano schienali a due livelli. Il letto sporco può essere collocato in un vassoio di plastica rimovibile. Ma il vetro era molto costoso e le zampe dei porcellini d'India più piccoli rimanevano conficcate nel terreno.

Gli animali domestici di Lynn vagano liberamente nei loro recinti GuineaLoft (Foto: Bella Lynn)

Lynn ha riorganizzato il suo programma in modo da poter fare i compiti tra una lezione e l'altra. Resta sveglio fino a tardi a ricercare e testare prodotti con il suo team di sei persone in Cina: un responsabile della produzione che lavora in fabbrica e cinque dipendenti GuineaLoft a tempo pieno che in precedenza hanno lavorato per il padre di Lin o per la direzione dei tessuti.

Queste sei persone sono responsabili dell'acquisto, della produzione, dell'imballaggio e della fotografia dei prodotti, spiega Lin. Lin gestisce la progettazione del prodotto, i prezzi, il marketing di GuineaLoft (dice che Tleggings gli ha insegnato molto sui social media) e la strategia aziendale complessiva.

Alla fine, l’azienda ha scelto di utilizzare l’acrilico invece del vetro e ha realizzato i fondi sostituibili con carta biodegradabile rivestita di cera, simile ai “sacchetti per il vomito degli aerei”, afferma Lin.

È facile buttare via i soldi, il che è positivo per gli affari: quando i clienti soddisfatti di GuineaLoft finiscono i soldi, devono tornare al negozio Amazon di Lin per ricostituire l'inventario.

Vincere un concorso da $ 10.000

Nel primo lotto la fabbrica ha prodotto 100 gabbie. Lin è stata molto contenta quando tre di loro sono andati esauriti nelle prime ore.

Nel giro di due settimane, GuineaLoft ne ha esauriti 100 “senza fare alcuna attività di marketing”, afferma. L'anno scorso, BizWorld ha partecipato di nuovo e ha vinto 10.000 dollari in fondi di rischio al concorso. Spiega che questi soldi serviranno per aggiungere nuovi accessori e gabbie per diversi tipi di piccoli animali domestici, come conigli e criceti.

Lane dice di avere allevato porcellini d'India per anni, dando alla luce fino a 10 alla volta. (Fotografia: Bella Lin)

Lin spiega che il 25% del margine di profitto di ciascuna gabbia viene immediatamente reinvestito in marketing, ricerche di mercato e sviluppo di nuovi prodotti.

Ciò significa che non ha ancora guadagnato un soldo, ma mentre fa domanda per l'università, sta pensando di prendersi un anno libero dopo il liceo per visitare una fabbrica in Cina, saperne di più sulla produzione e far crescere la sua attività.

“Stiamo vedendo gli effetti tangibili di [las jaulas GuineaLoft] “Il feedback dei clienti e le e-mail sono incoraggianti”, afferma Lin. “Essendo una persona che attribuisce grande importanza alla convalida accademica, il successo di… [mi side hustle] Ha rafforzato la mia fiducia nella vita dopo il liceo.

Questo condizione Originariamente pubblicato in inglese da Megan Sawyer Per la nostra rete sorella CNBC.com. Per ulteriori informazioni sulla CNBC, inserisci Qui.