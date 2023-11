Uniswap lancia la sua app portafoglio Android

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.

Gli investimenti in criptovalute non sono regolamentati. Potrebbe non essere adatto agli investitori al dettaglio e l’intero importo investito potrebbe andare perso. I servizi o i prodotti forniti non sono rivolti o disponibili agli investitori in Spagna.