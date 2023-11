Gowest Gold ha completato 4.403 metri, comprese 14 buche completate nel progetto Bradshaw

Questa prima fase è parte di un programma pianificato più ampio volto ad ampliare l’area sfruttabile.

Gowest Gold ha fornito un aggiornamento sugli ultimi risultati dei test della prima fase di un programma di perforazione di diamanti di superficie precedentemente annunciato presso la Bradshaw Gold Mine, Ontario, Canada.

Questa prima fase del programma di 5.000 metri, che dovrebbe essere completata entro la metà di novembre, fa parte di un programma pianificato più ampio volto ad espandere l’area minabile. a Bradshaw, nonché ulteriori test su altre parti del progetto aurifero di North Timmins, un’area in cui è stato intercettato anche oro di notevole valore.

Siamo molto incoraggiati da questi continui risultati positivi di perforazione a Bradshaw poiché forniscono una base più solida per la convinzione del nostro team che espanderemo le nostre attuali risorse e riserve minerarie in futuro”, ha affermato Dan Gagnon, Presidente e CEO di Gowest.

“Abbiamo recentemente completato la pianificazione iniziale per un ulteriore programma di esplorazione da 10 milioni di dollari per testare ulteriormente altre parti dell’NTGP, dove siamo anche fiduciosi di avere ancora vantaggi più significativi”, ha affermato.

Le caratteristiche più importanti della perforazione del diamante:

Al 31 ottobre erano stati completati un totale di 4.403 metri di perforazione, inclusi 14 pozzi completati e un pozzo in costruzione nella parte orientale del giacimento di Bradshaw.

Intersezione più alta: 9,77 grammi per tonnellata di oro (Au) su 3,0 metri dal foro GW23-330, inclusi 27,60 g/t Au su 1,0 metri nel Bradshaw YDA.

Il foro GW23-328 ha prodotto 8,08 g/t Au su 2,8 metri, inclusi 11,10 g/t Au su 1,80 metri dalla zona Bradshaw HW2.

Anche la perforazione nel foro GW23-333 ha comportato una significativa mineralizzazione dell’oro: 5,27 g/t di oro su 2,6 metri, di cui 11,98 g/t di oro su 1,1 metri nella zona HW2 e 7,57 g/t di oro su 1,5 metri di profondità in una nuova area.

Riepilogo-Fase 1

Al 31 ottobre erano stati completati complessivamente 4.403 metri di perforazione, di cui 14 pozzi completati e un pozzo in costruzione. Si prevede che il programma di perforazione di superficie della Fase 1, lungo 5.000 metri, sarà completato entro la metà di novembre. I quattordici fori furono praticati nella parte orientale del giacimento d’oro di Bradshaw. L’impianto sta attualmente perforando il foro 15 (GW23-334). L’ultimo pozzo del programma, lungo 650 metri, è stato localizzato nel campo.

L’unico pozzo completato nel mese di ottobre è stato registrato e campionato. Al 31 ottobre, 2.415 campioni (14 pozzetti) erano stati inviati agli Activation Laboratories di Timmins per l’analisi dell’oro. Inoltre, 108 campioni di pasta di cellulosa sono stati inviati a un laboratorio secondario (Bureau Veritas) per l’analisi dell’oro come parte delle procedure di controllo qualità standard del settore.

Al 31 ottobre sono stati ricevuti risultati Gold da 13 fori. I risultati analitici sono stati ottenuti da sei fori dall’ultimo comunicato stampa sull’esplorazione e in tutti i fori è stata riscontrata la mineralizzazione dell’oro.

Dieci pezzi d’oro principali sono stati trovati nei cinque fori: GW23-327, GW23-328, GW23-329, GW23-330 e GW23-333. L’intersezione di oro più alta ricevuta è stata di 9,77 g/t di oro su 3,0 metri dal foro GW23-330, inclusi 27,60 g/t di oro su 1,0 metri dal Bradshaw YDA. HW2 è un’altra area importante in cui la perforazione ha superato 8,08 g/t Au su 2,8 metri dal foro GW23-328. La terza zona di intersezione principale è stata la zona M2 nel foro GW23-333 che ha restituito 5,27 g/t Au su 2,6 metri, inclusi 11,98 g/t Au su 1,1 metri. È incoraggiante che anche il buco GW23-333 intersechi una nuova zona, restituendo 7,57 g/t Au su 1,5 metri.

Riepilogo-Fase 2

Alla fine di ottobre, presso l’NTGP era stato pianificato un programma di esplorazione da 10 milioni di dollari, con i fondi divisi equamente tra perforazione sotterranea ed esplorazione di superficie. Il programma di perforazione di superficie, che ha un budget di 5 milioni di dollari, includerà principalmente la perforazione di diamanti. È prevista un’area totale di 16.500 m per la parte centro-occidentale e un’estensione in profondità del deposito Bradshaw (10.000 m), zona Sheridan (2.500 m), e zona Rossin (2.500 m), nonché polarizzazione indotta ( IP) obiettivi.). (1500 metri). È inoltre previsto uno studio IP geofisico per il programma di esplorazione della superficie per generare nuovi obiettivi nell’area NTGP.