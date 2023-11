I leader della sostenibilità nel settore della stampa lanciano offerte migliorate per i clienti | Strategie

I leader della sostenibilità nel settore della stampa, tra cui Brother, stanno accelerando l’attività e costruendo su solide basi per rispondere alla crescente domanda dei clienti di prodotti, soluzioni e fornitori incentrati sulla sostenibilità. Il Quocirca Sustainability Leaders Report 2023 rileva che i produttori stanno fissando ambiziosi obiettivi di zero emissioni nette, dando priorità alle iniziative di riciclo espandendo le gamme di prodotti riciclati e perseguendo innovazioni per migliorare l’efficienza energetica.

Man mano che il contesto normativo diventa più severo, i fornitori devono aderire a normative come la CSRD e riferire in conformità con le linee guida della Task Force on Climate-based Financial Disclosure (TCFD), che richiedono alle aziende di avere una buona visione del proprio ambito 1, 2 e 3 emissioni.

Allo stesso tempo, i clienti chiedono sempre più trasparenza ai fornitori e maggiore supporto per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. La ricerca di Quocirca mostra che quasi tutte le aziende (95%) hanno una strategia di sostenibilità di qualche tipo, e il 62% afferma che la sostenibilità è strettamente legata alla performance aziendale. È importante sottolineare che il 69% afferma che aiutare i propri fornitori a misurare l’impatto ambientale della propria infrastruttura di stampa è importante e il 46% afferma che la scelta del fornitore è in gran parte influenzata dai propri obiettivi di sostenibilità.

La strategia di sostenibilità sta maturando

In termini di strategia, il settore sta maturando oltre le fasi iniziali di identificazione degli impatti e definizione degli obiettivi, e sta ora iniziando a perfezionare e rivedere tali obiettivi. Brother, ad esempio, punta a raggiungere lo zero netto entro il 2050.

Quest’anno molti produttori hanno segnalato iniziative di riciclaggio nuove o migliorate e fornitori come Brother hanno fissato obiettivi per aumentare il contenuto riciclato dei loro dispositivi. Anche l’estensione della vita del prodotto è un obiettivo importante, poiché i prodotti sono progettati per una vita più lunga fin dall’inizio.

I fornitori sono più forti nelle iniziative hardware che nei servizi di sostenibilità incentrati sul cliente in generale. Tutti i produttori intervistati offrono un certo livello di servizio clienti sostenibile, ma spaziano dal confronto di prodotti di base e dai calcolatori del carbonio, ad approcci più sofisticati di consulenza completa. Con l’aumento delle richieste dei clienti, è probabile che vedremo i fornitori migliorare e sviluppare i servizi che offrono in risposta.

Il canale svolge anche un ruolo essenziale nella strategia di marketing dei fornitori, quindi è essenziale che si allineino alla sostenibilità. Cresce lo slancio attorno ai programmi di sostenibilità incentrati sul canale, ma i produttori hanno spazio per fare di più ed è probabile che assisteremo a una crescita in quest’area nel prossimo anno.

