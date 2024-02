Viaggia in Italia in treno a soli 49 euro a persona con viaggi illimitati

Manarola, Cinque Terre, Italia (Shutterstock).

Ciò non sorprende Italia È uno dei paesi più visitati d'Europa. È una destinazione dotata di tutte le attrazioni che creano un'ampia gamma di turismo che attira ogni anno milioni di viaggiatori. In questo modo, con il suo cibo delizioso, il ricco patrimonio, la vasta storia e infinite altre bellezze, a Viaggio da sogno. Varia a seconda delle regioni visitate, ognuna con le proprie attrazioni, conferendo al Paese una varietà unica.

Arrivare in questi luoghi potrebbe darti qualche grattacapo, ma grazie alla nuova offerta turistica in Italia, viaggiare in queste regioni lo è ancora di più. Economico e semplice. a questo proposito Voucher Italia in TourUn annuncio che ti permette di viaggiare liberamente per il Paese treni Treni Regionali, Regionali Veloci e Metropolitani.

La nuova offerta di Trenitalia permette ai passeggeri di utilizzare Modo illimitato I treni regionali italiani, regionali veloci e metropolitani offrono un'opportunità unica per esplorare il Paese. Chi è interessato ha due opzioni: Bonus Italia al Tour 3Un prezzo dura tre giorni consecutivi 29 euro 15 euro per adulti e bambini (dai 4 ai 12 anni); E questo L'Italia al Giro 5, Ad un prezzo, valido per cinque giorni consecutivi 49 euro per adulti e 25 per bambini.

È importante evidenziare che inizia il periodo di validità dei due bonus Fin dal primo utilizzo. Si fa però presente ai passeggeri che tali bonus si applicano solo a specifici treni gestiti da Trenitalia e Trenitalia Tper. Fatta eccezione per i treni ad alta velocità. Nonostante questo limite, questa offerta rappresenta un'ottima alternativa per chi desidera esplorare nel dettaglio una o più regioni italiane particolarmente attrattive per progetti familiari.

Devi solo seguirli per usufruire di questa offerta Semplici passaggi:

Accedi al sito di Trenitalia e seleziona nell'area clienti l'opzione “Promozioni/servizi regionali”.

Seleziona il tuo annuncio preferito dal menu a discesa;

Seleziona la quantità di titoli che desideri acquistare;

Imposta la data di validità con cui desideri iniziare il viaggio.

Tutto quello che ricordano dal sito è “Biglietto per l’Italia nel Tour 3 o l’Italia nel Tour 5”. nominato e immutabile. Non è possibile effettuare modifiche, rimborsi o upgrade di classe e di servizio. 3 o 5 giorni consecutivi in ​​tutta Italia su tutti i treni regionali, regionali espressi e metropolitani di Trentalia e Trentalia DiPeri. Leonardo Espresso”. Quest'ultimo è un treno che collega l'Aeroporto di Roma Fiumicino con la Stazione di Roma Termini.