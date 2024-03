Vivi la magia dell'Italia senza salire su un aereo

Il ristorante Sabor Trattoria ti offre il miglior cibo italiano dall'esterno. (Giovanni Duran)

Molti visitatori dell'Italia ce l'hanno nella lista dei loro sogni, ecco perché noi di Tiempo Libre vogliamo portarti alla scoperta di un luogo che ti farà sentire il Paese attraverso la sua atmosfera appetitosa e la sua gastronomia.

Questo paese europeo è noto per la sua arte, cultura, vini, formaggi, stile di vita e cibo tradizionale dove spiccano pasta e pizza.

Pizze e pasta sono piatti tradizionali da non perdere. (Giovanni Duran)

Non siamo andati così lontano per provare quel delizioso cucchiaio italiano, abbiamo cercato un posto a San Jose e in un attimo siamo arrivati ​​a un ristorante chiamato Sabor Trattoria vicino all'ANDE box sulla Second Avenue.

L'attenzione dal nostro arrivo è stata molto buona e il posto è molto caldo e accogliente. Mauricio Díaz ci ha preparato un mango fresco abbastanza buono per il caldo della giornata e abbiamo iniziato a parlare con David Eminente, il proprietario del ristorante. È stato lì che ha cominciato a raccontarci un po' dei suoi esordi.

David Eminente è il proprietario del ristorante e ha avviato il progetto nel 2013. (Giovanni Duran)

“Questo progetto è iniziato nel 2013, dando un'interpretazione autentica e artigianale di un concetto gastronomico italiano, soprattutto rumeno. David ce lo ha raccontato con l'idea di far conoscere al pubblico costaricano come si mangia veramente in Italia.

David è stato attento anche ai clienti che venivano al ristorante, è una persona molto attenta e disponibile, così come il suo staff.

Il ristorante ha un'atmosfera calda e accogliente. (Giovanni Duran)

David ci ha detto che voleva che il cibo fosse uguale a quello italiano, perché oggigiorno gran parte dell'essenza è andata persa e stiamo ancora cercando qualcosa di americano. “Cerchiamo di ottenere tutti gli ingredienti autentici, ad esempio uno dei nostri piatti particolari, gli spaghetti alla carbonara (pasta italiana), è preparato con ingredienti utilizzati a Roma”, ha aggiunto David.

Per darvi un'idea, altri ristoranti italiani situati nel nostro Paese sono soliti utilizzare panna dolce, pancetta e cipolla per la pasta alla carbonara, tuttavia da Sabor potete star certi che utilizzano ingredienti veri come il guanciale, il pecorino romano. Parmigiano, uovo e pepe nero.

“Ci atteniamo alle ricette della nonna”, ha spiegato David, cosa che li distingue dagli altri posti dove mangiare. All'inizio era difficile per loro procurarsi il guanciale, così hanno cercato un esperto che li consigliasse e li guidasse nella ricetta, così da poter assaporare una pasta tutta italiana.

Al Sabor, la loro affermazione più ovvia è artigianale, poiché producono cose come chorizo, mozzarella, pane, dolci e hanno un forno per fare la pizza cotta a legna, che le conferisce un gusto squisito.

Trattoria Sabor Servono anche prodotti agricoli, così puoi portare un assaggio dell'Italia sulla tua tavola.

David ha anche avuto l'idea di formare le persone nel nostro paese alla produzione artigianale, per la quale viene seguito lo stesso processo dei paesi europei in modo che non ci siano distorsioni e quindi si possa fornire qualità.

Trattoria Sabor Sulle pareti si possono trovare frasi comuni dell'Italia. (Giovanni Duran)

Alcuni dei loro prodotti sono importati dall'Italia, come l'olio extravergine e le paste artigianali.

Inoltre, in quel luogo si respira un'atmosfera italiana, grazie all'ambientazione, alla musica, alle decorazioni e alla varietà di cibi che si possono gustare.

Il ristorante ha un arredamento molto suggestivo con le sue tovaglie, portafoto, vini e famose frasi italiane alle pareti: “Qui si cucina con amore per nutrire l'anima”. Ci sono anche manufatti antichi come giradischi in vinile, macchina da scrivere e telefono.

Trattoria Sabor Questo posto ha molti elementi sorprendenti. (Giovanni Duran)

Ci sono prodotti in vendita che puoi acquistare per portare il gusto dell'Italia sulla tua tavola, come paste artigianali, sughi, oli extravergini aromatizzati, gelatine fatte in casa, vini e birra artigianale.

Per saperne di più: Disconnettiti dal mondo, rilassati e trova l'armonia in un unico posto

A metà conversazione, avevo voglia di provare una delle deliziose paste e ho scelto gli Spaghetti Boscaiola realizzati dallo Chef Darling Centeno, con pasta fresca con funghi e chorizo ​​artigianale. Ho provato altre paste, ma questa era davvero eccezionale perché aveva un tale equilibrio di sapori. È stato fantastico! L'ho abbinato a menta e limonata e ho scelto la combinazione perfetta.

Spaghetti alla boscaiola Nessuno può resistere a questi squisiti spaghetti. (Giovanni Duran)

C'è una buona notizia per te, ovvero con Yuplón puoi divertirti con il 2×1 della pasta italiana. Giugno di quest'anno.

Se vuoi conoscere i termini e le condizioni puoi visitare questo link: https://www.yuplon.com/campaign/5099 Oppure ai numeri 4701-9561/6238-8295.