Xavi e altri ospiti a sorpresa

Se questa era la tua prima volta al Tecate Pa'l Norte Festival e non avevi familiarità con il concetto di teatro a sorpresa, probabilmente ti sarai spaventato quando le sirene simili a tornado hanno iniziato a suonare esattamente alle 19:00. tornado. È servito per avvisare i presenti che il primo artista a sorpresa della serata stava per iniziare la sua esibizione sul palco a sorpresa.

Questi artisti non sono stati precedentemente annunciati nella scaletta e due si esibiscono ogni giorno. Sono set brevi. Gli artisti di solito hanno circa 10-15 minuti per cantare. Il primo artista a sorpresa di venerdì è stato l'inafferrabile duo reggaeton Angel Y Khreez.

Il duo ha iniziato il set poco dopo che Bellanova ha terminato la sua esibizione sul palco principale. I reggaetoneros hanno iniziato con la loro hit del 2005 “Ven Baialo”. Hanno subito seguito la canzone altrettanto contagiosa “Na de na”. Dopodiché, il tempo è terminato, hanno ringraziato i fan e hanno lasciato il palco.

Il secondo atto a salire sul palco alle 20:52 è stato il nuovo artista emergente della regione messicana, il diciannovenne Xavi, che ha creato l'atmosfera perfetta per il prossimo leader, Peso Pluma. L'artista messicano-americano, che ha appena dato il via al suo tour Poco a Poco a Città del Messico il 28 marzo, ha eseguito cinque canzoni, tra cui “La Victim” e “Corazón de Piedra”.

Il Festival Bal Norte si svolge dal 29 al 31 marzo al Parque Fundidora di Monterrey, Nuevo León, Messico. Gli headliner dell'edizione di quest'anno includono Peso Pluma, Blink-182, Mana, Fuerza Regida, Louis Tomlinson e Thirty Seconds to Mars. Kendrick Lamar avrebbe dovuto essere il protagonista venerdì ma ha cancellato il suo concerto all'ultimo minuto “a causa di problemi logistici”, secondo una dichiarazione degli organizzatori del festival.

Di seguito è riportato l'elenco degli ospiti a sorpresa del Festival Pa'l Norte, che aggiorneremo.