Zlatan Ibrahimovic annuncia il suo ritiro dal calcio all’età di 41 anni

Lo svedese, dopo gli ultimi anni segnati da tanti infortuni, ha salutato il suo tempo da calciatore in un toccante tributo tenutosi a San Siro.

Zlatan Ibrahimovic gli aveva annunciato ritiro Come un calciatore in un commovente omaggio San Sirò“Ho tanti ricordi e sensazioni dentro questo stadio”, ha sottolineato il giocatore. “La prima volta che sono arrivato qui mi hanno dato felicità, la seconda volta mi hanno dato amore”, ha ammesso il mitico attaccante visibilmente colpito.

Lui svedeseTermina così la sua fase da calciatore, mentre difendeva i suoi colori Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, ​​​​Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United e Los Angeles Galaxy, che ha messo un totale di 511 obiettivi Ha vinto più di 20 titoli.

contratto con ibrahimovic Milano E si è conclusa a fine stagione, e il club rossonero ha annunciato una festa speciale in cui Zlatan dovrebbe salutare il club. Tuttavia, l’attaccante, come ha fatto per tutta la sua carriera, ha deciso di sorprendere ancora e Annuncia il tuo ritiro inaspettatamente: “Anche la mia famiglia non lo sapeva, perché volevo che tutti lo sentissero nello stesso momento in cui lo annunciavo”, ha spiegato in una conferenza stampa.

Dopo la notizia, i suoi compagni di squadra hanno messo in guardia d’onore mentre usciva dal campo con 93 gol in 163 presenze. Perché il Milan è il club della vita di Ibra, dove è tornato da eroe per aiutare a restaurare “Scudetto”.

Saluta una delle figure più iconiche della storia del calcio, l’uomo con cui non è mai andato d’accordo “Il Filosofo” Guardiola E si è posto lo status di divinità. “Arrivederci” Leggete lo striscione dei tifosi rossoneri, che non hanno trattenuto le lacrime salutando “Dio”.