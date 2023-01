25 anni di Titanic, il film storico da un miliardo di dollari che ha cambiato il cinema

25 anni fa, gli spagnoli hanno vissuto la prima di un film ancora nell’immaginario popolare. Titanico Continua a suscitare ogni sorta di emozione, un film che racconta la storia di Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio) prima che la nave affondasse.

Il lungometraggio di James Cameron, grazie a un successo di grande attualità Avatar 2E È diventato un fenomeno mondiale e in quel momento è diventato il film con il maggior incasso della storia, superando il miliardo di dollari.

José Madridgiornalista e autore di Titanic, a History of a Phenomenon, racconta cosa dovrebbe essere questo lungometraggio per tutti gli spettatori, un connubio perfetto che aveva anche una colonna sonora che viene ricordata ancora oggi.

È il film con più nomination agli Oscar, ben 14 preso 11. Inoltre, è anche uno dei prodotti più costosi, il che ha fatto temere che non avrebbe avuto successo. Eppure le scene avevano una tale forza visiva che era difficile che non rimanessero impresse nell’immaginario collettivo.

“Non c’è sequenza in Avatar che la gente ricordi come quella di Titanic.Mette in risalto José Madrid Una nave che, sebbene affondata, resiste ancora impassibile allo scorrere del tempo.