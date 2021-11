Abertis, Sacyr e ACS, condannate a pagare 450 milioni ad Haitong Bank per le stazioni radio 3 e 5 | comp

Tribunale di primo grado n. 26 di Madrid Abertis, Sacyr e ACS a pagamento congiunto 450 milioni di euro per Haitong BankAgente del Consorzio finanziario per le stazioni radio 3 e 5 di Madrid (Accessos ee Madrid Franchise), che è fallito durante la crisi finanziaria e ha dovuto salvare il governo.

Secondo fonti legali, il giudice in causa ha valutato le pretese dei querelanti nei confronti degli imputati Violazione della clausola 4 del contratto di sostegno al finanziamento da entrambi i raggi.

La sentenza richiede ad Abertis € 175 milioni, Sacyr 141 milioni e ACS altri € 133 milioni, in cambio delle loro quote del 31,22%, 25,16% e 23,62% nel franchisor. Azour Investimenti.

Le aziende possono presentare ricorso in secondo grado, Dinanzi al tribunale distrettuale di Madride ricorso in Cassazione.

Inoltre, il caso Responsabilità finanziaria della direzione (RPA) In qualità di donatore e attuale proprietario del bene. Nel caso in cui la direzione paghi l’RPA, questi importi verranno utilizzati per estinguere i debiti del franchisor nei confronti dei fondi avvoltoio.

determinazione del compenso

Il Ministero dei Trasporti nel novembre dello scorso anno ha aperto la procedura per Liquidazione temporanea RPA per R-3 e R-5 sopra menzionati, la cui decisione con il numero definitivo non è stata ancora pubblicata, riferisce cinque giorni. era la stima iniziale 430,1 milioni, che è il risultato della somma dell’RPA aziendale (573,9 milioni) e dell’RPA di decadenza (39 milioni), della detrazione degli investimenti necessari per predisporre entrambe le rotte (80,9) e degli indennizzi corrisposti ai decaduti. Per direzione (101.9).

Come nella liquidazione del resto delle autostrade salvate, le somme su questo milionario furono temporaneamente trattenute per far fronte alla liquidazione delle cause pendenti, alla confisca dei beni pagabili. Il ministero ha stimato la cifra in 467 milioni, quindi la cifra da pagare era di zero euro prima dell’inizio dell’anno Saldo negativo 37,4 milioni.

Il processo di compensazione per la prevista restituzione del franchising prevede che, ad un anno dal rilascio della prima soluzione di determinazione CPR, venga individuata una nuova e definitiva soluzione, con le posizioni in essere già regolate.