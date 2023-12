Aguirre: “Siamo entrati in campo con grande paura. Non so perché”.

Il Maiorca ha pareggiato 0-0 contro l’Alaves nella Liga, e l’allenatore messicano ha ammesso che l’insuccesso nell’area avversaria continua a condannarlo.

Javier Aguirreallenatore MaiorcaLo ha affermato dopo il pareggio a reti inviolate contro… Deportivo Alaves A Son Moix dice che la sua squadra “ha difficoltà a vincere” in casa ed ha espresso il suo rammarico per l’immagine mostrata nei primi 45 minuti.

“Siamo entrati in campo con grande paura, non so perché, se mancavamo Tanto campionato. “Paura di cosa? Mi chiedo”, ha detto. Aguirre Nei microfoni DAZN.

Javier Aguirre ha segnato 11 punti in 15 partite in questa stagione con il Maiorca. Evie

Nella conferenza stampa dopo la partita, Vasco ha insistito nel denunciare il calo di morale della sua squadra nel primo tempo contro l’Al-Victoria.

Imparentato

“Eravamo molto nervosi, non abbiamo fatto tre passaggi di fila. Alaves, senza produrre quasi nulla di nostro, meglio è. Ha detto: “Abbiamo parlato nello spogliatoio e nel secondo tempo la squadra è stata più lucida e ha provato a vincere”.

Aguirre Ha ammesso che l’insuccesso in ambito competitivo “li condanna ancora”.

“La squadra ci sta provando, ma le cose non stanno andando bene. Il gol sfugge a Larin (Saile) e quello che più lo sente è lui, rimasto nello spogliatoio molto depresso. Lui e gli altri giocatori devono andare avanti e continuare”. vai, armati di pazienza e ad un certo punto riuscirai a farcela.” “, ha detto l’allenatore del Maiorca.

Aguirre Ha sottolineato la prestazione della sua squadra nel secondo tempo: “Abbiamo giocato con grande carattere e non ci siamo mai arresi, come è successo contro il Cadice (l’ultima giornata), e il portiere della squadra (Antonio Severa) ha fatto due ottime parate”.

Lo ha ammesso Maiorca “Gli mancano alcuni punti” Dopo quindici partite e riguardo al suo futuro in panchina dopo il pessimo inizio del torneo, ha annunciato che continuerà a guidare la direzione tecnica degli Scarlets finché non lo lasceranno.