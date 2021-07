Altri 9 casi di variazione delta sono stati rilevati nei viaggiatori stranieri

Il ministero della Salute Questo lunedì della Nazione ha confermato il resto Nove casi positivi di variabilità delta Tra i viaggiatori di ritorno nel Paese da Stati Uniti, Messico e Paraguay. A) Sì Sono già 15 Sono state segnalate epidemie nel paese con questa mutazione, Tutti sono importati.

Solo due nuove infezioni sono state rilevate nei test antigenici effettuati all’aeroporto di Essex. Gli altri sette sono risultati positivi durante l’isolamento forzato: alcuni dei controlli PCR eseguiti il ​​settimo giorno, altri sono stati cancellati prima a causa dei sintomi.

Finora, in Argentina Non esiste un ciclo sociale di questa variazione, Visto per la prima volta in India e temuto per la sua alta epidemia. In pratica, ciò significa che non è stato ancora trovato tra persone che non hanno esperienza di viaggi all’estero o sono associate a un viaggiatore internazionale.

Solo due dei nuovi casi sono stati trovati all’aeroporto di Ezeca. Altri sono apparsi durante la solitudine. Foto: Luciano Dieberger

Il Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Avvisato questo lunedì che questa mutazione Già in almeno 104 paesi Prevede che cambierà presto domina In tutto il mondo.

Sono stati identificati nuovi casi, secondo il governo Sei vivono a Buenos Aires e tre a Buenos Aires. Erano tutti isolati in alberghi o case.

Ora i funzionari sanitari giurisdizionali stanno conducendo un’indagine epidemiologica sui contatti stretti di ciascun aereo, nonché sui casi confermati e sui loro stretti contatti.

“Va notato che in tutti e tre i casi sono stati vaccinati adulti durante il loro soggiorno a Miami, negli Stati Uniti”, ha affermato il Ministero della Salute.

La notizia arriva tra le polemiche sulle restrizioni ai voli imposte dal governo per limitare l’arrivo di nuove varianti nel Paese, nonché sul numero di argentini che arrivano nel Paese ogni giorno per questo scopo.

Ora l’allocazione è leggermente più alta. Tra questo sabato e il 16 luglio saranno ammessi in media 740 passeggeri al giorno, per un totale di 5.200 posti a settimana. In pratica si tratta di un volo in più al giorno, che probabilmente arriverà nell’Essex.

Finora sono stati confermati 15 casi di variazione delta in Argentina, tutti importati.

Prima del rapporto di oggi, il governo aveva confermato 7 infezioni importate con questa nuova mutazione. Tuttavia, con 9 nuovi casi segnalati, il rapporto ufficiale ha identificato 15 (e non 16) casi di variante delta SARS-CoV-2 dal National Reference Laboratory di INEI-ANLIS.

Perché a maggio quella isolata è stata dichiarata variante indiana».Riclassificato L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l’ha chiamata variante Kappa e non l’ha inclusa come variante preoccupante”, ha affermato il Dipartimento della Salute.

Dopo aver esaminato 15 casi confermati, Health ha descritto cinque dell’ECHA come positivi, ma erano asintomatici. I due hanno poi sviluppato i sintomi quando l’isolamento dell’hotel è terminato.

“I restanti dieci hanno avuto esito negativo al ricovero e sono stati individuati durante il periodo di isolamento forzato nella propria abitazione dopo il viaggio; C’erano otto sintomi sviluppati e due sintomi. Hanno anche detto che quattro dei passeggeri erano stati vaccinati durante i viaggi all’estero.

Suggerimenti

Con la segnalazione dei nuovi casi rilevati, il Ministero della Salute ha emesso una serie di raccomandazioni a cittadini e funzionari:

Coprire i confini della terra

Divieto di ingresso agli stranieri che si sono stabiliti nel Paese

Richiede un test biologico molecolare negativo con un preavviso massimo di 72 ore. Un check-in prima della partenza e dell’ingresso nel paese per le persone che effettuano voli internazionali tramite aeroporti autorizzati (Essex, Aeroburg e San Fernando) e il terminal portuale di Buenos Aires.

Quelli con un test antigenico positivo all’arrivo nel paese dovrebbero essere isolati in alcuni hotel di Buenos Aires.

Obbligo di isolare tutti i viaggiatori internazionali entro 7 giorni dall’ingresso (secondo i segni di ciascuna giurisdizione).

Obbligo di eseguire un test molecolare il settimo giorno di ricovero.

DD