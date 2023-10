Apertura dello spazio rinnovato Azoka de Zumarraga

Ieri, il Ministro del Turismo, del Commercio e del Consumismo del Governo basco, Javier Hurtado, e il sindaco di Zumárraga, Mikel Serrano, hanno tagliato il nastro inaugurale del rinnovato spazio Azuca per le bancarelle di Passeritara e di produttori locali.

L’evento si è svolto alle 11 e hanno visto la partecipazione di Elena Moreno, direttrice del commercio del governo basco, Maite Valmaceda, direttrice della Federazione dei commercianti di Gipuzkoa, Iñaki Elgarista, presidente di Goimen e rappresentante di Landaola, e Maeder Sudup, tecnico. Dall’Ufficio Commerciale, Amaya Rita, Tecnico del Turismo di Urula Garaya, Iñigo Artesi, Direttore di Ikertarli, Bi-Tartean Components e membri della Corporazione Municipale della Città.

Questo spazio Azoka viene trasformato nell’ambito del progetto “Zumarraga verso un modello di business digitale e sostenibile”, finanziato dai Fondi europei di prossima generazione nell’ambito del “Piano di ripresa, trasformazione e resilienza”, nonché dal Ministero degli Affari Esteri. Turismo, commercio e consumi del governo basco.

La ristrutturazione di Azoka ha ricevuto forti finanziamenti da fondi europei e slancio da parte del governo basco

L’inizio dell’Azuka nel 1865



Il sindaco notò che fu nel 1865 che a Zumárraga cominciò a svolgersi l’azoca, il giovedì e una volta ogni quindici giorni. “Da allora si è sviluppato e nel giugno del 1954 è stato aperto e valorizzato l’attuale spazio arkupes per la vendita dei prodotti del primo settore, che si svolge ogni sabato. Noi abbiamo scelto questo e in questo senso è meritevole di riconoscimento il grande lavoro svolto da Passeritaras, che porta direttamente dall’orto sui nostri banchi e sulle nostre tavole i prodotti di qualità”.

«L’inizio di questo progetto rientra nel mandato legislativo 2015-2019, quando lanciando un piano strategico per rivitalizzare i mercati e le fiere del comune, Azuca Zumárraga sta acquisendo dimensioni eccezionali, con il suo piano aziendale e con un processo interno molto importante a cui partecipare venditori, agenti e vari agenti economici, socialite, atleti e cittadini. “È stato formulato un potente progetto del valore di 1,9 milioni di euro, che è riuscito ad attirare 925.000 euro dei primi fondi europei per Zumarraga, e la prima volta che sono arrivati ​​6 milioni in Euskadi, i capoluoghi di provincia sono stati i principali creditori e la nostra città era tra questi”, – ha sottolineato – «A quel punto il Comune aveva investito mezzo milione di euro per rafforzare parte del progetto che abbiamo inaugurato oggi con il nuovo magazzino e i nuovi siti di Azuka. Quindi, in totale, abbiamo potuto investire 2,4 dollari milioni di euro ad Azuka.”Ha dato ai progetti un approccio molto mirato”, ha detto il primo sindaco.Buoni risultati; Senza di esso non sarebbe stato possibile attirare gli aiuti”, ha affermato, apprezzando anche la collaborazione tra le istituzioni.

«Oggi ci troviamo in uno spazio rinnovato per la dignità del settore primario e rispondendo alle esigenze dei suoi attuali clienti, Azoka diventa il fulcro della strategia turistica di Zumarraga, offrendo visite a Zumarraga Bide Bizia con quel carattere turistico, Amen e in collaborazione con il grande gioiello che abbiamo nell’eremo di La Antigua. “Tutto questo rientra nel grande progetto che comprende l’area di Azuca, l’ospitalità, il commercio e il turismo a Zumárraga e uno sforzo congiunto per continuare ad andare avanti”, ha affermato Mikel Serrano.

E aggiunge: “E la questione non si ferma qui. Attualmente abbiamo progetti che saranno approvati prossimamente, per un valore di 2,5 milioni di euro, in questo caso, dopo aver ottenuto due milioni di euro dal secondo invito di Peretz, che mira al commercio.” Il sindaco ha concluso il suo intervento ringraziando “tutti i dipartimenti coinvolti nella consulenza e formazione di Azuka Renewables, nonché Finanza, Guimen e Landaula, tecnici comunali e partner Eker, venditori e pasritaras”.

Intervento del consigliere



Da parte sua, il consigliere Javier Hurtado ha sottolineato: “Siamo di fronte a un progetto che ha vinto il Premio Nazionale del Commercio nel 2022 e rappresenta una pietra miliare nella cooperazione tra il Comune di Zumarraga e il governo basco, che a sua volta ha ricevuto il premio ‘Promuovere il prossimo futuro’ premio per creare fondi per migliorare il mercato e l’attività commerciale.”

Inoltre, ha sottolineato la necessità di “una leadership coraggiosa a livello municipale, sottolineando l’importanza di assumersi rischi e sostenere progetti”, e ha sottolineato che “il mercato di Zumárraga è diventato un simbolo di questo, degli sforzi del consiglio comunale e dei suoi sforzi.” Texture ricca e identità.