Apple introduce M2 Ultra, che consiste in 2 chip M2 Max con una CPU a 24 core e fino a 192 GB di memoria unificata.

Si è tenuto di recente Apple WWDC23dove abbiamo visto notizie come A Nuovo MacBook Air 15 pollici e il Il nuovo Mac Proentrambi supportati da Mela M2. Ma MacPro include un file Versione più potente Da questo Apple Silicon che è stato anche annunciato all’evento, Mela M2 Ultra.

L’Apple M2 Ultra SoC completa la famiglia di processori Apple Silicon M2 Il più grande e il più forte Prodotto da Apple finora. integrare 134 miliardi di transistor ed è in grado di fornire una memoria unificata fino a 192GB, un aumento fino al 50% rispetto alla generazione precedente. Inoltre è possibile aumentare la larghezza di banda di questa memoria, che Ora funziona a 800 GB/s, che è il doppio di quanto offre l’Apple M2 Max. Questo grazie alla tecnologia di cui UltraFusion è capace Unisci in un solo 2 Apple M2 Maxe collegandolo a più di 10.000 riferimenti 2,5TB/sec.

La CPU e la GPU del nuovo SoC sono più veloci, per l’esattezza 20% e 30% in più Dal precedente M1 Ultra, ha anche ottenuto Aumenta la velocità del motore neurale fino al 40%. Ora è stato aggiunto un motore che raggiunge una maggiore velocità con ProRes e codifica e decodifica anche H.264 e HEVC. L’unità di elaborazione centrale è costituita da 24 corediviso in 16 ad alte prestazioni e 8 ad alta efficienza, GPU può venire 60 o 76 core. Questo gruppo può elaborare video più velocemente, permettendo Riproduci fino a 22 video 8K ProResaccanto a Supporta fino a 6 monitor Display Pro XDR.

Dovrebbe arrivare il nuovo Apple M2 Ultra La fine della transizione dai processori Intel ai processori Apple Silicon. Ora conteranno tutti i dispositivi Apple con processori specialiincluso l’ultimo MacPro e incluso il nuovo Apple M2 Ultra.

