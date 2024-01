Processori, caratteristiche e modelli distintivi

Il Consumer Electronics Show (CES) 2024 è già iniziato e, come non potrebbe essere altrimenti, sono presenti i più importanti marchi di PC, prodotti per videogiochi e sviluppo tecnologico.

È il caso di MSI, che ha presentato una nuova serie di portatili gaming che combinano i nuovi processori Intel Core di 14a generazione con l'intelligenza artificiale (AI), oltre a confermare l'arrivo delle nuove apparecchiature nel nostro Paese.

“MSI si sforza di stare al passo con i tempi e, con i nostri nuovi laptop abilitati all'intelligenza artificiale, ci stiamo dimostrando un marchio che si prende cura delle esigenze dei nostri clienti.”

-Eric Kuo, Vicepresidente esecutivo e Direttore generale di NB BU presso MSI.

Nuovi processori Intel Core Ultra per lavorare con l'intelligenza artificiale

Come vi diciamo da molto tempo, la nuova famiglia di processori Intel, Intel Core Ultra, integra l'architettura Meteor Lake e fa debuttare i suoi core AI nella Neural Processing Unit (NPU).

Ciò si traduce in una migliore esperienza utente, con più potenza per i nostri giochi e software di editing pesante, offerte per chi studia architettura o modifica foto e video e una maggiore efficienza energetica per lavorare per lunghe ore senza bisogno di una presa elettrica nelle vicinanze. È costruito con un processo produttivo a 7 nm.

“Siamo orgogliosi di collaborare con MSI per offrire esperienze senza precedenti agli utenti di tutto il mondo. Con il lancio di questi nuovi processori, stiamo offrendo a giocatori, creativi e professionisti le prestazioni informatiche di cui hanno bisogno e che si aspettano da Intel e MSI.”

– Michel Johnston Holthaus, vicepresidente esecutivo e direttore generale del Customer Computing Group di Intel.

In quali situazioni o programmi posso utilizzare l’intelligenza artificiale?

L'Intelligenza Artificiale è sicuramente uno dei termini che avete sentito di più durante l'anno 2023, e non è altro che una disciplina che si occupa della creazione di programmi che svolgono operazioni simili a quelle che può compiere il cervello umano, come l'apprendimento o pensiero logico.

Entro il 2024 questa tecnologia prevede di evolversi ed esistono già applicazioni professionali che possono trarne vantaggio per migliorare la nostra produttività e i nostri risultati. Infatti, alcuni dei programmi in cui esiste l’intelligenza artificiale sono:

AdobeLightroom

· Ignoranza

· Presentatore Videocom

· Bytedance Jianying

· Gestore del collegamento informatico

· Lo zoppo

· Eckeeee

· La magia di Las Vegas

· Luminare dello Skylum

· Studio OBS

· XsplitVCam

· Effetti di Windows Studio

MSI entra nel mondo dei dispositivi di gioco portatili

Frizione MSI

Il fiore all'occhiello di MSI al CES 2024 è senza dubbio MSI Claw, il dispositivo apre una nuova tappa nel catalogo dell'azienda ed è anche il primo del suo genere alimentato da un processore Intel Core Ultra, GPU Intel ARC e 16 GB di RAM.

Questa combinazione, insieme al software AI che MSI ha progettato per questo dispositivo, consentirà di portare la tua esperienza di gioco su PC a un livello superiore, con la possibilità di goderti giochi triplo AAA praticamente ovunque dal suo display HD da 7 pollici e con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Tutto questo con un'autonomia sorprendente, poiché la sua batteria da 53 Wh, la più grande della sua categoria, promette di fornire due ore di gioco ininterrotto a pieno carico.

E non preoccuparti del surriscaldamento, poiché il suo design, combinato con la tecnologia termica MSI Cooler Boost Hyperflow, consente un flusso d'aria ottimale verso i componenti interni. Permettendo lunghe giornate di gioco con prestazioni eccezionali dal palmo delle nostre mani.

Una nuova famiglia di laptop da gioco da 18 pollici

Titano 18HX

Questo laptop da gioco, di cui è stato confermato l'arrivo nel nostro Paese, è dotato di un proprio touchpad con RGB integrato per la navigazione tattile, una tastiera meccanica e un display miniLED 4K da 120 Hz per la fruizione di contenuti fluidi. Integra inoltre Wi-Fi 7, slot con possibilità di espansione fino a 128 GB di RAM o fino a 4 TB di spazio di archiviazione e processori Intel Core i9 di quattordicesima generazione ed è ideale per giocatori professionisti o creatori di contenuti che necessitano di un display chiaro per l'editing. . qualunque cosa. Dettagli delle tue foto o video, oltre a essere la soluzione migliore per il branding durante il CES 2024.

Stealth 16 Studio di intelligenza artificiale

Lo Stealth 18 AI Studio A1V è un'altra opzione per i giocatori più esigenti. Tra i suoi componenti si distingue per l'ampio schermo da 16 pollici con risoluzione 4K, frequenza 120 Hz e tecnologia MiniLED. Inoltre, dispone di una ventola Vapor Chamber per ottime prestazioni di temperatura, Wi-Fi 7, un ampio touchpad, tastiera meccanica e processori Intel Core Ultra 9 per le massime prestazioni e intelligenza artificiale. Il tutto è completato da 32 GB di RAM e ben 2 TB di spazio di archiviazione.

Laptop da gioco con potenza totale

vettore HX

Il Vector 16 è un altro dei dispositivi MSI che arriverà in Messico. Si concentra anche sul pubblico dei giocatori con il suo display QUAD HD+ fino a 240 Hz, Wi-Fi 7, processori Intel di 14a generazione, tastiera meccanica RGB, grafica NVIDIA GeForce RTX e ventole Cooler Boost 5 per mantenere la nostra attrezzatura in ottime condizioni. . Buona temperatura anche nelle partite più impegnative. Infine, potrai goderti la sicurezza dei cavi collegati grazie al Kensington Lock o un'elevata velocità di elaborazione grazie a MSI OverBoost Ultra.

Clicca su Amnesty International

La linea Pulse ha uno schermo fino a 17 pollici con display QUAD HD+ a 240 Hz per goderti i titoli più veloci senza ritardi. A ciò si aggiungono un nuovo processore Intel Core Ultra, audio ad alta risoluzione, NVIDIA GeForce RTX, doppie ventole, Wi-Fi 6E e una tastiera meccanica con luci RGB. In termini di design, combina un tunnel di potenza pulsante con una fantastica estetica laterale.

Per giocatori occasionali

Sottile 15

Il Thin 15 è dotato di una tastiera progettata per il gaming, tasti da gioco con corsa di 1,3 mm per una maggiore reattività e tasti semitrasparenti per uno stile unico. In termini di potenza, ha un processore Intel Core di 13a generazione, NVIDIA GeForce RTX, display a 144Hz e Wi-Fi 6E. Inoltre Cooler Boost, ventole Hi-Res e tutti i tipi di porte per collegare tutte le nostre periferiche.

Produttività buona e potente

Prestigio 16 AA

La linea di laptop Prestige è pensata per chi cerca un computer da lavoro dal design leggero e con buone caratteristiche ed estetica, e che arriverà anche in Messico. Grazie al suo schermo OLED da 16 pollici, pesa solo 1,5 kg ed è largo solo 18,9 mm; Senza dimenticare la produttività con la promessa di fino a 16 ore di autonomia, ricarica rapida da 140 W, processori Intel Core Ultra, scheda grafica NVIDIA Studio e audio ad alta risoluzione. D'altra parte, abbiamo una porta HDMI 2.1, una porta USN Type-A, due porte USB-C Thunderbolt 4, un ingresso jack 3.5 per cuffie e microfono, uno slot per schede SD e una porta per connessione Internet cablata RK45.

Segui i social media di MSI (Facebook E Instagram(e visita il loro sito web)MSI Messico) dove potrai trovare maggiori informazioni su questi prodotti e conoscere tutto ciò che verrà presentato al CES.