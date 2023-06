Apple realizzerà un materiale super resistente per proteggerlo

Una delle frasi più ripetute sull’iPhone di Apple in Spagna si riferisce alla sua presunta fragilità. Non sono poche le voci che pensano che i telefoni di Cupertino abbiano bisogno di una cover, perché in caso di caduta si rompono all’istante. Lungi dall’essere vero o no, il fatto è che Apple è in affari Dove i loro futuri cellulari sono molto resistenti Non hanno nemmeno bisogno di una copertura.

Ciò è dimostrato da un brevetto Appena premiato con un nuovo tipo di custodia ultra robusta per iPhone. intitolato composti spaziali Questo brevetto immagina un pannello posteriore in vetro composto da una serie di elementi resistenti all’usura che proteggerebbero meglio il dispositivo da graffi, graffi, ecc.

secondo collezione Brevetti AppleE Questo brevetto evidenzia i problemi attuali per le soluzioni odierne per evitare la corrosione nei dispositivi mobili. Ad esempio, i materiali metallici come il telaio sono utili, ma sono problematici a livello elettromagnetico, influenzando la ricarica wireless e altre funzionalità di connettività.

Involucro molto resistente

Questo problema si è già visto in molte altre occasioni. Sebbene l’utilizzo di materiali metallici non sia una scelta ideale, anche i materiali plastici non sono consigliati a causa della loro bassa resistività. Pertanto, Apple sta lavorando a questo nuovo tipo di materiale, che avrà proprietà elettromagnetiche corrette e resistenza migliorata rispetto a quanto visto nelle generazioni precedenti.

Non solo questo materiale verrà utilizzato in dispositivi come l’iPhone, ma il suo utilizzo sarà esteso a MacBook e iPad. Lo stesso brevetto dettaglia l’inclusione di solidi che possono essere composti da metallo o ceramica, con elementi resistenti all’usura “almeno parzialmente annegati nel substrato”. [material del chasis] E si estendono oltre la superficie esterna.

READ Chi sono i cantanti argentini "Los del Espacio" e qual è la loro strana storia? Un esempio di un iPhone con questo articolo.

manzana Omicron

Il linguaggio di questi brevetti è, come al solito, poco leggibile, ma è rivelatore. Gli elementi resistenti alla corrosione possono essere realizzati in metallo o ceramica da una matrice configurabile. Gli elementi resistenti alla corrosione sono più duri della matrice della lega. ” Ciò significa che questi elementi saranno disposti in strutture ad incastro per ottenere una maggiore rigidità.

Questi “elementi resistenti all’usura” possono essere distanti tra 10 e 100 micron e possono esserlo superfici sfaccettate, Oltre ad essere configurato per riflettere la luce da angoli specifici. “Gli elementi resistenti alla corrosione possono essere configurati per riflettere la luce ad angolo. Il substrato può avere un modulo di Young maggiore o uguale a circa 5 GPa.” Il modulo di Young include un parametro che caratterizza il comportamento dei materiali elastici.

Dettagli in materiale resistente alla corrosione.

manzana Omicron

Il brevetto mostra diverse figure che mostrano come sarebbe questo pannello di vetro sul retro, con questi elementi già resistenti incorporati. Questo è il caso della Figura 2a, per esempio. La figura 2C mostra lo stesso, senza andare oltre, ma in sezione trasversale e nella figura 8 del brevetto il processo di stampaggio di questo materiale in uno stampo.

Al di là delle chiacchiere legate ai dettagli esatti del brevetto, va ricordato che questo non esiste più Da un’idea salvata per il futuro. In altre parole, difficilmente vedremo questo materiale nell’iPhone 15. Tuttavia, se questo brevetto verrà soddisfatto nei dispositivi futuri, potremmo vedere un telefono aziendale resistente. che non necessitano di alcun tipo di copertura Giorno dopo giorno.

Potrebbe piacerti anche…