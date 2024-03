Approccio aziendale “data-driven”: cos'è ed esempi

Il mercato globale per l’analisi dei “big data” ha un valore di 307.520 milioni di dollari (circa 281.382 milioni di euro), afferma un ricercatore. Rapporto Fortune Business Insights. Le prospettive future sono positive, poiché si prevede che questo settore prospererà Crescere del 13,5% entro il 2030 per raggiungere i 745,15 miliardi di dollari (681,755 milioni di euro). Queste aspettative si riflettono anche nello sviluppo delle aziende. attualmente, Tre su cinque utilizzano strumenti di analisi dei dati per l’innovazione Nel tuo lavoro, secondo Sondaggio sui partner NewVantage Per i gestori dei dati di 116 aziende.

La digitalizzazione delle aziende apre le porte a nuovi modi di fare impresa Un approccio “data-driven” gioca un ruolo particolarmente importante. Questo è perché I dati consentono alle aziende di prendere decisioni informate più rapidamenteE cambia anche il corso della tua strategia prima che smetta di funzionare. BBVA è una delle aziende che ha già implementato una strategia basata, tra le altre cose, sulla promozione dei canali e delle vendite digitali, sullo spostamento dei servizi sul cloud e sull'utilizzo dei dati per accompagnare i clienti nella gestione dei loro affari finanziari o nel raggiungimento dei propri obiettivi strategici come organizzazione.

Cos’è un approccio “data-driven”?

Significa “guidato dai dati”. Sii guidato dai dati. Le aziende “data-driven” sono cioè caratterizzate dal fatto che basano le proprie decisioni strategiche sull’analisi e l’interpretazione dei dati. Non basta raccoglierli: L’obiettivo di un approccio “data-driven” è trarne conclusioni.

I dati sono una leva strategica per BBVA, che lavora da anni per renderli accessibili all’intera organizzazione affinché siano alla base di ogni decisione aziendale. In questo nuovo impegno, Domo è diventato uno strumento essenziale, afferma Elena Alfaro, responsabile globale di dati e analisi avanzati per Client Solutions presso BBVA. Condizione di successoQuesta piattaforma è apprezzata per la sua capacità di monitorare lo sviluppo degli obiettivi strategici e rilevare tendenze specifiche, consentendo alla banca di adattare rapidamente prodotti e servizi alle esigenze dei clienti. READ Alejandro Romero, nuovo CEO globale di LLYC | comp

Oggi le aziende sono in grado di raccogliere enormi quantità di informazioni. Una buona analisi ci consente di capire dove si trova un’azienda e progettare strategie che migliorino le prospettive future. Le aziende basate sui dati traggono vantaggio da questi dati Migliorare la conoscenza dei clienti e del mercato in cui operano.

Per raggiungere questo obiettivo, l’uso dell’analisi dei dati è fondamentale ed è la specialità da seguire Cerca, analizza ed elabora dati in grandi quantità Più rilevante per risolvere sfide aziendali specifiche e assistere nel processo decisionale strategico. Alla BBVA questo lavoro viene eseguito Oltre 1.400 professionisti dei datiche sono raggruppati sotto la disciplina dell'analisi aziendale, sono direttamente correlati alle aree aziendali e il loro lavoro si concentra sull'interpretazione dei dati per supportare il processo decisionale, piuttosto che sul loro utilizzo per sviluppare applicazioni.