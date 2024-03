Avviso Bitcoin e criptovaluta: i dati chiave per tutti i prezzi sono stati rilasciati oggi

Le criptovalute vengono scambiate in modo misto durante l'attesa Dati sull'inflazione Febbraio di Stati Uniti (Stati Uniti d'America)che sarà annunciato martedì mattina e sarà cruciale per determinare i prossimi passi per gli investitori.

Gli analisti concordano sul fatto che l’indice dei prezzi al consumo sarà probabilmente l’indicatore L'evento principale Week e ha commentato che se aumentasse più del previsto, la stabilità dei prezzi delle criptovalute potrebbe essere minacciata.

Nell'attesa, però, il prezzo Bitcoin È stato dipinto di verde e il mercato ha visto livelli Avidità estrema Secondo lui Indice di paura e aviditàChe funge da termometro per l’ecosistema.

Prezzo Bitcoin oggi: quanto viene scambiato martedì 12 marzo

Principali prezzi delle criptovalute oggi. Fonte: Koenjiku.

Ieri pomeriggio, Bitcoin Compi un'impresa enorme sfondando un segno 72.700 dollari USA; Che viene presentato come un nuovo prezzo record nella storia della principale criptovaluta.

Da allora, i suoi prezzi hanno oscillato e ripreso 71.800 dollari USA; Il che riflette anche un leggero aumento dello 0,2% rispetto al prezzo offerto da BTC esattamente 24 ore fa.

Prezzo Ethereum oggi: quanto viene scambiato martedì 12 marzo

Ethereum (ETH)Da parte sua, ha subito nell'ultimo giorno una flessione dell'1,2%. Tuttavia è riuscito a stargli vicino $ 4000; Una citazione che non vedevo dal 2021.