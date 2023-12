Brasile: le esportazioni di uova aumenteranno del 173,7% nel 2023

“Le spedizioni di uova rimangono a livelli ben al di sopra dei livelli storici degli ultimi 10 anni e dovrebbero chiudersi quest’anno per rappresentare volumi di spedizioni che dovrebbero superare l’1% della produzione nazionale”, ha affermato il presidente dell’ABPA Ricardo Santin. mercati e reddito per il paese, ma garantendo una quantità sufficiente di questa proteina versatile e altamente nutriente per il consumatore brasiliano.