Buon inizio commerciale per le uve Canicattì in Italia

Nella provincia siciliana di Agrigento, l’uva Victoria ha fatto qualche progresso rispetto ad altre varietà precoci, come Black Magic e alcune varietà senza semi, grazie alla coltivazione in serra vicino al mare. Anche se solitamente non è fine maggio/inizio giugno, il vantaggio è comunque di tutto rispetto, secondo Salvatore Lotico, direttore dell’omonima azienda di coltivazione nel comune di Canicattì, specializzata nella produzione di frutta di alta qualità.

Salvador Lodigo.

“Quest’anno abbiamo iniziato a raccogliere uve con un grado brix non inferiore a 14 gradi e su richiesta. Vendite al dettaglio I mercati italiano ed estero sono stati buoni sin dall’inizio – spiega Salvatore Lodigo – L’andamento commerciale è equilibrato e ci aspettiamo che continui per tutta la raccolta delle varietà precoci, che durerà fino alla fine di agosto a causa del generale ritardo della stagione. In quel momento inizierà la campagna del nostro fiore all’occhiello: l’uva Italia, non solo nel nostro Paese ma anche in Francia, la destinazione più importante per i nostri prodotti all’estero. In questo senso, abbiamo registrato un trend produttivo che si distingue per l’elevata qualità, seppur in quantità limitate. Riteniamo che la campagna dell’uva in Italia sarà di qualità e, sebbene sia troppo presto per fare previsioni precise, siamo molto ottimisti”.

magazzini Abile con energia.

“Negli ultimi anni abbiamo investito sulle varietà senza semi. Le uve rosse e bianche senza semi, da questo 2023, sono state ben accolte dal mercato. In questi giorni inizieremo a raccogliere di più, possiamo dire di essere soddisfatti sia dei dati di produzione che del profitto ottenuto. Gli effetti delle forti piogge e ora hanno ritardato la raccolta e la commercializzazione dei loro prodotti. Un altro punto di forza è l’attuale mancanza di produzione dall’emisfero sud, che quest’anno è scarsa con i nostri prodotti”.

“Attualmente i prezzi alla produzione per l’uva Victoria oscillano tra 0,80 e 1,20-1,30 €/kg”, riferisce l’intervistatore. “Qualche settimana fa, sono già scesi dal raggiungimento di 1,40-1,80 euro/kg. I prezzi dell’uva Black Magic non sono ancora definiti, così come per l’uva senza semi. Tuttavia, siamo partiti bene e speriamo che i prezzi per i coltivatori continuino”.

All’interno del magazzino tutti i locali sono climatizzati.

“La nostra azienda abbraccia da tempo il tema dell’agricoltura verde e del cambiamento tecnologico”, conclude Lotiko. “Abbiamo un impianto fotovoltaico, che ci permette di avere un’impronta di carbonio pari a zero, anche con consumi negativi. Nel breve termine, aggiungeremo un altro impianto da 2 MW, che ridurrà l’impatto sull’ambiente in termini di consumo di energia elettrica e introdurrà l’elettricità nel nostro reddito”.

