Burocrazia, finanza, conciliazione e ostacoli agli imprenditori europei

Bruxelles, 25 aprile (EFE). Ostacoli burocratici, difficoltà nell’ottenere finanziamenti o liquidità, destreggiarsi tra vita familiare e lavoro sono le principali barriere che incontrano gli imprenditori europei, secondo un’indagine condotta da Eurochambres in 24 paesi del continente.

Il 22% delle 824 imprenditrici intervistate ha citato l’eccesso di scartoffie e il 18% ha citato i problemi di finanziamento come i principali ostacoli alle proprie attività, mentre il matchmaking e la mancanza di tempo per continuare la formazione sono il problema principale rispettivamente per il 13% e l’11% di loro. .

Altre sfide citate dalle imprenditrici includono tasse elevate che impediscono un aumento del numero di dipendenti, cattiva gestione istituzionale della crisi del coronavirus, problemi nei mercati delle materie prime, difficoltà nel trovare personale qualificato e prezzi elevati dell’energia.

Il profilo medio dell’imprenditrice europea tracciato da Eurochambres è quello di una donna di età compresa tra i 40 ei 60 anni (70% del totale), alla guida di una piccola impresa – fino a nove dipendenti – attiva nel settore dei servizi e dedicata soprattutto. Tutto per consulenza, comunicazione, commercio o restauro.

La percentuale di imprenditrici sotto i 30 anni non raggiunge il 3%, mentre è del 16% tra i 30 e i 39 anni. e il 12% ha più di 60 anni, cosa che l’organizzazione attribuisce al fatto che “nell’attuale difficile contesto economico, il lavoro degli imprenditori potrebbe non essere considerato attraente dalle generazioni più giovani come lo era nelle generazioni precedenti”.

Sette su dieci gestiscono una piccola impresa e dei restanti solo l’1% è in un’azienda con più di 250 dipendenti. Per la stragrande maggioranza (76%) si tratta del primo lavoro e quasi la metà ha meno di dieci anni.

Alla domanda sul confronto con gli uomini, la maggior parte degli intervistati non pensa che sarebbe stato più facile per loro arrivare dove sono se fossero stati uomini (solo il 15% la pensa così), ma quasi uno su quattro (il 23% la pensa così) considera che avrebbero guadagnato di più per il loro lavoro se non fossero una donna.

La convinzione che la gravidanza e la maternità siano ostacoli alla carriera e che le donne debbano prestare molta più attenzione al proprio aspetto fisico rispetto agli uomini se vogliono avere successo negli affari sono “altri problemi correlati” per le donne imprenditrici. (21% in entrambi i casi).

Dietro la sottorappresentazione delle donne nel mondo degli affari, il motivo principale più citato è un “settore dominato dagli uomini”, ma gli intervistati hanno anche sottolineato che le donne sono spesso scoraggiate dall’assumere responsabilità di leadership e difficili da destreggiarsi tra lavoro e vita familiare.

Alla luce di questi risultati, Eurochambres – che rappresenta le Camere di commercio europee – raccomanda che le procedure per gli imprenditori per ottenere supporto siano semplificate, soprattutto a livello locale, e che ci sia una migliore comunicazione su queste possibilità.

Chiedono anche alle istituzioni finanziarie di valutare i processi attraverso i quali scelgono chi finanziare, perché la percezione prevalente tra le donne imprenditrici è che le loro aziende a volte non siano considerate redditizie, o perché sono donne, o perché le loro aree di lavoro non sono visibili interessante per investimento.

Hanno sottolineato che “deve essere fatto di più, sia pubblico che privato, per garantire che le posizioni di alto livello siano ugualmente disponibili per donne e uomini e che la remunerazione sia indipendente dal genere”. EFE

