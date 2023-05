Chelsea: Lampard rivela di aver provato a firmare Haaland

ESPNLettura: due minuti.

Al tecnico del Chelsea è stato chiesto di paragonare il norvegese a Didier Drogba, uno dei migliori attaccanti che abbia mai attraversato lo Stamford Bridge.

Franco Lampardtecnico ChelseaHa rivelato di aver provato a firmare Erling Halland durante il suo primo periodo allo Stamford Bridge e la sua forma all’epoca era “molto evidente”.

Lampardoche ha guidato i ‘Blues’ tra luglio 2019 e gennaio 2021, ha provato a firmare Halland Mentre era ancora un membro del Salisburgo, la squadra che hanno affrontato in un’amichevole nell’estate del 2019.

Haaland applaude il Manchester City dopo aver eliminato il Real Madrid Immagini Getty

“Ho provato a prenderlo la prima volta che sono stato qui. Salisburgo. Gli do molto merito, perché amo vedere giocatori come lui a questo livello, con quella personalità e con quella voglia di essere i migliori”. Lampardo Questo venerdì in una conferenza stampa.

A Lampardo Gli hanno chiesto di confrontarlo con Didier Drogbauno dei migliori, se non il migliore attaccante che abbia mai attraversato lo Stamford Bridge.

“Non posso confrontarli, perché sono diversi e perché Drogba È stato molto influente qui per un lungo periodo di tempo. impatto Halland È stato più istantaneo, come ho appena avuto modo di fare premier League. Non è un paragone diretto, ma sono entrambi grandi attaccanti”.