Pur avendo avuto una notte da dimenticare all’andata della semifinale e perdendo 5-0 Aquile americaneLui Atlético San Luis È riuscito a guadagnarsi il rispetto della gente del posto e degli stranieri per le sue buone prestazioni durante tutto il semestre. Si tratta, però, di far luce sui manager e sugli imprenditori dietro l’attuale progetto Potosí, che è ancora legato ai massimi vertici del Paese. Atletico Madrid.

Quando viene affrontata la questione di chi possiede la proprietà Club Sportivo San LuisSpesso si ha la percezione che il titolare sia l’Atletico Madrid. Tuttavia, le menti dietro questo progetto lo sono Miguel Angel Gil Marin (Direttore Generale dell’Atletico Madrid) W Enrico Cerezo (Presidente dell’Atletico Madrid).

Allo stesso modo, per collegare la suddetta presenza con gli attuali semifinalisti di Lega messicanaè importante menzionarlo Jacopo Payan Espinosa, L’attuale presidente di Atlético San Luische con suo padre, Don Jacopo Pian LatovSi è recato nella capitale spagnola nel marzo 2017 per intrattenere trattative con Atletico Madrid Fino a quando il club “Colchonero” divenne il principale azionista della squadra di Potosi, vestendo addirittura i colori biancorossi.

nato a Madrid Nel 1963 ha ricoperto il ruolo di Amministratore delegato dell’Atletico Madrid Dal febbraio 2002. Il suo rapporto con il club risale al 1993, anno in cui assume l’incarico di direttore generale. Gill attualmente ricopre il ruolo di Vicepresidente senior Lega È membro di Comitato esecutivo della Commissione economica per l’Africa (European Club Association), secondo le informazioni fornite dal sito ufficiale del club.

Enrique Cerezo, nato a Madrid nel 1948, lo è invece Attuale presidente dell’Atletico Madrid Dal 2003. Oltre al suo ruolo nel campo sportivo Cerezo È un produttore cinematografico e proprietario di varie societàtra cui Enrique Cerezo Producciones Cinematografías, il canale regionale 8madrid, la catena di cinema madrileni Conde Duque e la piattaforma di video on demand FlixOlé.

Dal 1998 è anche presidente Ejeda (Autorità Garante per i Diritti dei Produttori Audiovisivi).

Dopo l’acquisizione della squadra, la franchigia sanluiseriana è stata fusa nel club spagnolo, e sono state distribuite le percentuali di partecipazione Il 51% all’Atletico Madrid, il 30% alla famiglia Bayan e il 19% ad altri investitori.

Sotto la gestione della squadra spagnola, Potosi è tornato in Serie A nel 2018, vincendo quell’anno l’Apertura Chiusura del 2019 Dall’Ascenso MX, che gli ha garantito la promozione automatica nella massima categoria. Mentre attualmente è in procinto di giocare la sua prima finale Lega messicananonostante abbia dovuto disputare controcorrente e ottenere la più grande rimonta nella storia dei campionati contro Aquile americane.