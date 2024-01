Cinque dei migliori strumenti di presentazione AI che sostituiranno PowerPoint nel 2024

Dalle librerie di moduli intelligenti a migliaia di risorse di progettazione e personalizzazioni automatiche dettate dal testo. Questo è il futuro delle presentazioni.

Hai bisogno di aggiornare le tue slide? Stai cercando un modo per ravvivare le tue riunioni e presentazioni quest'anno in modo da distinguerti dalla massa? Sebbene PowerPoint offra sicuramente una varietà di funzionalità utili, come contenuti multimediali incorporabili, elementi di progettazione, una procedura guidata di layout e animazione, a volte è utile aggiornare la raccolta di diapositive e provare qualcosa di nuovo. E se potessi dimezzare i tempi di preparazione?

È qui che entra in gioco il software di presentazione basato sull’intelligenza artificiale. Stanno diventando sempre più popolari e le loro funzionalità spaziano da motori di progettazione, modelli “intelligenti” che richiedono piccole modifiche con pochi clic, visualizzazione di dati e persino branding e combinazioni di colori! Continua a leggere per conoscere cinque dei migliori strumenti di progettazione di presentazioni basati sull'intelligenza artificiale:

1. Jameel.Amnesty International



Bellissimo.ai È un programma che ti permette di creare bellissime presentazioni senza occupare molto tempo. L'intero processo è automatizzato, quindi tutto ciò che devi fare è scegliere una delle diapositive intelligenti, inserire i tuoi contenuti e lasciare che allinei e integri gli elementi di design per te. Puoi anche personalizzarlo per riflettere i colori del tuo marchio. Inoltre, il programma ha la capacità di importare presentazioni PowerPoint esistenti, quindi se hai una presentazione noiosa con tutto il contenuto già pronto ma non sei ancora soddisfatto, lo strumento può adattarla alle tue esigenze e aggiungere un tocco di eccitazione.

2. Semplificato



semplificato Include, tra gli altri strumenti AI, un creatore di presentazioni AI. Questa pratica applicazione può creare gruppi di diapositive dal design accattivante, indipendentemente dall'argomento, e può persino trasformare le diapositive in video. Le attuali categorie di modelli di diapositive spaziano dalle strategie GTM ai piani aziendali per le startup alle presentazioni per conferenze.

3.Designs.ai



Designs.ai Ha una gamma quasi infinita di modelli, stili e temi tra cui scegliere, attraverso il suo strumento Designmaker. Ha anche una vasta libreria di migliaia di risorse grafiche.

4. Perno scorrevole



Hai intenzione di lanciare la tua azienda? slidebean È appositamente progettato per i fondatori di startup ed è una piattaforma che ti fornirà ottime presentazioni per gli investitori. Offre due opzioni: un'opzione AI self-service che progetta il tuo pitch deck personalizzato e ti consente di collaborare con il tuo team di fondatori, o il suo servizio pitch attraverso il quale gli analisti aziendali ti aiuteranno a progettare e scrivere il tuo pitch deck personalizzato includendo GTM strategico e modellistica.Finanza.

5. Intelligenza artificiale gamma



Gamma È uno degli strumenti di presentazione più attraenti in circolazione. Ti consente di incorporare un'ampia gamma di contenuti multimediali, tra cui GIF, video, grafica e siti Web, e ha anche una funzionalità che ti consente di approfondire i dettagli con le schede nidificate. Se sei molto impegnato e hai poco tempo, Gamma è perfetto perché puoi personalizzare e ottimizzare facilmente i progetti per intere presentazioni in pochi minuti.

Puoi quindi condividere la tua presentazione dal design accattivante con i membri del tuo team o i clienti, che possono visualizzarla da qualsiasi dispositivo. Lo strumento può essere utilizzato anche per creare documenti e pagine Web attraenti che contengono tutte le informazioni complesse presentate in un formato condensato e di facile utilizzo.

Prova questi strumenti oggi per migliorare l'aspetto visivo delle tue presentazioni e semplificare il processo di creazione. Immagina quante ore di lavoro puoi risparmiare quest'anno!

Una nota pubblicata sulla rivista americana Forbes.