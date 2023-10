Come attivare animazioni ed effetti comici in Marvel’s Spider-Man 2

Vediamo come attivare animazioni classiche o effetti comici esclusivi per alcuni costumi di Marvel’s Spider-Man 2.

Marvel’s Spider-Man 2 è nuovamente presente Molte modifiche visive molto stranePer alcuni giocatori, è perfetto con alcuni costumi e ti fa sentire come se fossi in un film d’animazione o in una commedia strisciante sui muri. Stiamo parlando di Opzioni visive per aggiungere effetti in stile fumetto o fumetto Che abbiamo visto molto nei precedenti film di Spider-Verse.

In questa guida vedremo come attivare queste impostazioni e cambiare così un po’ lo stile visivo del gioco.

Attiva o disattiva le animazioni e le impostazioni visive dei fumetti

Accedi al menu di pausa per dopo Seleziona “Impostazioni” E poi accedi Sezione “Immagini”.. Dovremo scendere un po’ Effetti dello schermoIn questa sezione possiamo vedere due impostazioni specifiche che ci interessano molto.

Animazione tradizionale: Questa configurazione consente all’animazione di Spider-Man di imitare l’animazione tradizionale. Quindi il personaggio si muoverà a un FPS (fotogrammi al secondo) inferiore, il che non è una brutta cosa, imita semplicemente i film dei cartoni animati e disegna storyboard.

Questa configurazione consente all’animazione di Spider-Man di imitare l’animazione tradizionale. Quindi il personaggio si muoverà a un FPS (fotogrammi al secondo) inferiore, il che non è una brutta cosa, imita semplicemente i film dei cartoni animati e disegna storyboard. Effetti comici: Questa impostazione aggiunge effetti visivi e audio all’azione e al combattimento complessivi di Spider-Man, emulando il fumetto e le sue onomatopee.

Puoi giocare con queste due impostazioni come preferisci.in realtà puoi attivare i fumetti ma non l’altro, comunque per te sono più comodi e divertenti, anche se nella maggior parte dei casi vanno di pari passo e Si sentono bene indossando i costumi tipici dei film d’animazione o quelli che sembrano disegnati a mano E quello chiaro.

Alcuni esempi di indennità sono Il classico Miles Morales del Ragnoverso O quello di Spider-Man Noir dal Nuovo Universoentrambi Basato su film d’animazione Che puoi sbloccare a seconda del livello di questo gioco.

Se hai domande sul gioco wall crawler, puoi fare riferimento alla sezione FAQ.