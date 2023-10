Come installare Movie Maker sul PC passo dopo passo (2023)

Ti dirò i passaggi che dovresti seguire per installare Windows Movie Maker sul tuo computer. Inoltre, ti offro alcune alternative aggiornate nel caso in cui alla fine questa vecchia app non ti convinca.

In questa guida ti spiegherò i passaggi che dovresti seguire Installa Movie Maker Sul tuo computer. Questa storica applicazione di editing video Microsoft è ancora disponibile per il download in vari repository. Meglio ancora, anche se lo installi finestre11Puoi usarlo senza problemi.

Ora, il fatto che sia possibile installarlo non significa che sia consigliato. Oggi esistono tantissimi programmi di editing video che meritano attenzione e, soprattutto, continuano a ricevere aggiornamenti dai loro sviluppatori. Anche Microsoft ha la sua alternativa a questa vecchia app. Pertanto, oltre a spiegarti la procedura di installazione, alla fine di questa guida troverai una raccolta di alternative più interessanti a Movie Maker.

Ecco come installare Movie Maker sul PC

Come ti ho detto nell’introduzione Movie Maker è un’applicazione fuori produzione. Ciò significa che non riceve aggiornamenti, dal momento che Microsoft ha interrotto il suo sviluppo nel 2014. Pertanto, se ciò che conta per te è la sicurezza e la stabilità, oltre alla possibilità di usufruire di funzioni adatte all’era attuale, è meglio vai alla fine di questa guida. Lì troverai cinque redattori che faranno da alternativa.

Ora, se vuoi installare Movie Maker ad ogni costo, dovresti restare qui. Ti mostrerò Procedura completa per installare questo software sul tuo computeranche se il service pack Microsoft è stato interrotto più di cinque anni fa.

La prima cosa che dovresti fare è Ottieni il tuo installatore. Dove puoi trovarlo? Poiché Microsoft non lo offre, non avrai altra scelta che farlo Scaricalo da un server esterno. Puoi farlo da Archivio Internet. Il file che dovresti ottenere sul tuo computer è Configurazione di Windows Movie Maker 6.0 x64.msi. Puoi anche scegliere la versione x86, se il processore del tuo computer è a 32 bit.

Una volta ottenuto, aprilo per iniziare. Il processo di installazione è molto veloce e non richiede l’intervento dell’utente. Al termine, verrà visualizzato un collegamento a Movie Maker nelle app recenti e nel menu Start.

Se fai clic su di esso, Movie Maker si aprirà sul tuo computer. Il processo ha funzionato bene, almeno sulla mia attrezzatura di prova. Ovviamente ho fatto qualche prova, ma Non ho iniziato a lavorare su un progetto complesso. L’interfaccia rimane la stessa. È intuitivo, ma chiaramente obsoleto.

Trascinando i file multimediali nella finestra principale, verranno aggiunti alla libreria. Da lì puoi Invia alla pianificazione. In alto a destra c’è un’anteprima del progetto completo.

Quali sono le opzioni di esportazione? Beh, tipici dell’epoca. La risoluzione più alta alla quale puoi pubblicare un progetto è FullHD in formato WMV (Windows Media Video).

Dovresti tenerlo a mente Windows Movie Maker è un prodotto bloccato nel tempo. Se hai bisogno di creare video più complessi o con una risoluzione più elevata, ad esempio 4K, allora avrai sicuramente bisogno di un altro strumento di editing video.

5 alternative a Movie Maker per Windows, Mac, iOS e Android

Sì, il regista lo è Strumento completamente obsoleto. Il suo sviluppo è stato interrotto anni fa e, nonostante sia efficace, è sempre meglio non installare il software senza il supporto ufficiale. Quindi di seguito ti suggerisco alcune app per l’editing video. Molti di loro te lo permetteranno Realizza le tue creazioni direttamente dal tuo cellulare e dal tuo computer. Tra le proposte troverai i migliori editor per TikTok e altri social network. Conosciamone alcuni.

Capitano

CapCut è eccezionale Un’alternativa contemporanea a Movie Maker. Questa potente app di editing video per dispositivi mobili offre un’ampia gamma di strumenti intuitivi che consentono agli utenti di creare video straordinari con facilità. Con ritagli, effetti, transizioni e funzionalità musicali integrate, soddisfa le esigenze dei creatori di contenuti di tutti i livelli.

La sua facciata amichevole e la capacità di farlo Esporta video in alta risoluzione Rendendolo la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di editing versatile e accessibile. È disponibile per tutti i dispositivi e funziona nel browser.

tela

Canva è diventato un altro Un’ottima alternativa quando si tratta di editing video. Questa piattaforma online offre una varietà di strumenti di progettazione grafica, inclusi modelli video, che semplificano la creazione di contenuti accattivanti.

Lui Un suggerimento ideale per chi cerca una soluzione intuitiva È versatile per l’editing di video senza richiedere esperienza di editing precedente. Ha un’interfaccia facile da usare, una libreria di risorse visive e app per dispositivi mobili e PC.

Clipchamp

Clipchamp è un altro editor video che dovresti tenere d’occhio. Attualmente è di proprietà di Microsoft, quindi possiamo dire che lo è Il sostituto ufficiale dell’obsoleto Filmmaker. La piattaforma di editing video online offre un’ampia gamma di strumenti che consentono agli utenti di creare video di qualità professionale senza richiedere alcuna esperienza di editing precedente.

Con funzionalità di taglio, effetti, transizioni e una libreria multimediale integrata, è un servizio ideale per chi cerca una soluzione semplice e potente per modificare video in modo rapido ed efficace. Lo troverai su tutte le piattaforme.

Adobe Premiere Rush

È diventato Adobe Premiere Rush In sostituzione del defunto Adobe Premiere Clip. Sviluppata da Adobe, questa applicazione di editing offre un set completo di strumenti professionali per la creazione di contenuti di alta qualità. Per semplificare le cose. Gli utenti vengono accolti con un tutorial che spiega le basi dell’editing, seguito da funzionalità come timeline multitraccia, inserimento di adesivi, sovrapposizioni audio, filtri e regolazioni audio.

Premiere Rush si distingue Concentrati sull’editing facile e veloce Senza rinunciare alla qualità professionale. Inoltre, l’app semplifica la condivisione sui social media regolando automaticamente le dimensioni del video. Ancora più importante, alcune funzionalità richiedono un abbonamento a pagamento per accedere alla versione completa dell’app.

iMovie

iMovie lo è Un’alternativa potente e affidabile a Movie Maker. Progettato per utenti Mac e dispositivi iOS, offre un’interfaccia intuitiva e strumenti di editing video accessibili.

Grazie alle funzioni di ritaglio, effetti, transizioni e musica integrate, è perfetto per creare con facilità video di alta qualità. C’è un punto a suo favore Integrazione con l’ecosistema Apple E la sua capacità di funzionare su dispositivi mobili. E anche la magica libreria di film che aiuta l’utente a realizzare montaggi professionali in modo automatizzato.

