Crea gruppi senza nome per evitare problemi

24/08/2023 alle 13:18 CEST







WhatsApp È l’app di messaggistica più popolare al mondo. un’azienda Obiettivo Continua ad aggiornare i suoi strumenti per rimanere leader di mercato. Dopo nuove chat video e notizie su videochiamateL’azienda ha annunciato che con il suo nuovo aggiornamento sarà possibile creare gruppi senza nome.





Questo strumento farà dimenticare all’utente di inserire il nome originale o segreto, in modo che nessuno possa sapere di cosa tratta la conversazione. invece di, I gruppi riceveranno il nome dei membri che li compongonoper identificarlo facilmente.

Meta amministratore delegato, Marco ZuckerbergIl nuovo lavoro è stato spiegato attraverso un comunicato Facebook: Semplifica l’avvio dei gruppi WhatsApp nominandoli in base a chi è nella chat quando non vuoi pensare a un altro nomedisse il direttore.

Ma, I gruppi senza nome saranno limitati a 6 personeA differenza di quello tradizionale, che conta fino a 1024 iscritti. Secondo TechCrunch, il nome del gruppo cambierà dinamicamente man mano che aggiungiamo utenti. È inoltre importante sottolineare che il nome del gruppo sarà diverso per tutti gli utenti. Poiché l’ordine dipenderà da come i contatti vengono salvati sul telefono.





Questa nuova funzionalità è stata progettata per Più conversazioni private Con la cerchia più vicina a te o con gruppi temporanei creati per un evento e che verranno eliminati in seguito. I gruppi WhatsApp senza nome saranno disponibili in tutto il mondo nelle prossime settimane e Meta ha stabilito che funzioneranno meglio con i contatti salvati, poiché non fanno parte del tuo calendario. Verranno visualizzati i numeri di telefono.