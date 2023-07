Cuffie Skullcandy, mouse League of Legends, monitor per PC e Xenoblade Chronicles 3 in vendita

Entriamo nel fine settimana precedente Amazon Prime Day 2023 . Quindi, quello che vedremo dopo sarà una configurazione delle grandi offerte e promozioni che ci darà. Amazzonia Messico durante la grande vendita.

È grazie a questo, è in questo Pesca d’occasione messico Ti daremo i seguenti consigli a un ottimo prezzo che sicuramente stavi aspettando da giorni o addirittura mesi.

Come accennato all’inizio di questa nota, tutti i prodotti che vedrai di seguito lo sono Venduto su Amazon Messico. Quindi, sarai in grado di goderteli Prevendita, ricevere garanzie o effettuare resi Nel caso in cui non desideri nessuno dei tuoi acquisti.

D’altra parte, ti consigliamo di iscriverti a Amazon Prime in modo che tu possa divertirti in questo modo Spedizione gratuita e ricevi il tuo pacco il giorno successivo A seconda del punto di consegna. Inoltre, un altro vantaggio è che puoi persino pre-vendere Ricevi la tua sezione alla data di rilascio Secondo l’indirizzo di spedizione. Come se non bastasse, Amazon ha una sorpresa per coloro che non si sono mai abbonati a Prime che possono ottenere. Un mese di prova È completamente gratuito e quindi gode di tutti i suoi vantaggi.

Amazon Prime Dalla spedizione gratuita senza acquisto minimo, al catalogo Amazon Prime Video e ai giochi gratuiti con Prime Gaming. Questi sono alcuni dei vantaggi che possiamo ottenere con Amazon Prime a 99 pesos al mese o 899 pesos all’anno. I nuovi utenti possono provarlo gratuitamente per un mese.

Console da gioco, Nintendo Switch Lite anche sotto i 3500 pesos

Nintendo Switch 1.1 (versione internazionale) – Neon 5499 pesos

Nintendo Switch 1.1 – Pacchetto Mario Kart 8 Deluxe – 6199 pesos

Nintendo Switch OLED (versione internazionale) – bianco 5599 pesos

Nintendo Switch OLED (versione internazionale) – Neon 5549 pesos

Versione OLED per Nintendo Switch Splatoon 3 (versione internazionale) – 5799 pesos

Versione OLED per Nintendo Switch Pokèmon (versione internazionale) – 6593 pesos

Versione OLED per Nintendo Switch The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears (versione internazionale) – 5999 pesos

Videogiochi, F1 2023 è già in vendita e ancora più economico Street Fighter 6

Accessori e microfoni per il tuo computer e controllo Bluetooth “by Zelda”

Controller cablato Pro Combat per Xbox e PC – 515 pesos

Controller cablato Turtle Beach per Xbox e PC – 949 pesos

Controller Xbox serie X | S – 1199 pesos

Controller wireless Bluetooth per Nintendo Switch (nessuna licenza ufficiale) – 355 pesos

Controller Bluetooth per Nintendo Switch Zelda Version (importato e senza licenza) – 687 pesos

Controller per Nintendo Switch Pro – 1399 pesos

Giochi per PC, bundle di periferiche e monitor Razer in vendita

Gamer Razer Power Up Bundle (mouse, tastiera, cuffie) – 1099 pesos

Mouse wireless Logitech M170 – 131 pesos

Mouse wireless ergonomico EASYTAO – 223 pesos

Mouse Razer Basiliks X HyperSpeed ​​​​- 735 pesos

Mouse Logitech G502 Hero KDA League of Legends – 929 pesos