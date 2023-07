Missile Sabrent X5 Riappare sulla scena per mostrare che lo è SSD PCIe 5.0 Il più veloce del mondo. Il produttore ha condiviso uno screenshot che conferma le impressionanti velocità di lettura sequenziale.

Sabrent Rocket X5 raggiunge i 14 GB/s in lettura sequenziale e si prepara al lancio

Annunciato all’inizio di quest’anno, questo volume ha già promesso velocità di lettura elevate 14GB/sec. Ora, Sabrent condivide uno screenshot in cui conferma questa velocità con lo strumento CrystalDiskMark.

Secondo i risultati condivisi da Sabrent, Il Rocket X5 raggiunge velocità di lettura sequenziale di 14.179 MB/s e velocità di scrittura sequenziale di 12.280 MB/s. Per quanto riguarda le prestazioni casuali, il motore può raggiungere 1,56 milioni di IOPS in lettura con risoluzione 4K e 1.669 IOPS in scrittura 4K.

Va tenuto presente che, al momento, questa unità è un prototipo non ancora pronto per il suo lancio commerciale, cosa che avverrà quest’anno.

“Il nuovo Rocket X5 è ancora in fase di messa a punto e speriamo che le prestazioni migliorino ancora di più.”Leggi una dichiarazione da Sabrent. “Non è ancora un prodotto finito, ma stiamo andando avanti con la tecnologia che abbiamo ora”. Per nominare alcuni elementi, molte cose possono essere cambiate, incluso il nome, l’etichetta e il dissipatore di calore. Come lavoriamo a stretto contatto con Phison La nuova tecnologia è in arrivo e Phison ci sta aiutando a sfruttare ciò che abbiamo ora per ottenere risultati rivoluzionari. “

“Resta sintonizzato su Sabrent per notizie sugli altri nostri prodotti ad alte prestazioni man mano che ci avviciniamo al lancio.”L’azienda ha detto. “Il nostro laboratorio di prova è molto impegnato in questi giorni con molti nuovi prodotti innovativi che lanceremo presto”.

Queste sono le velocità che dovremmo aspettarci dalle nostre unità SSD PCIe 5.0 Oggi e in futuro. Vi terremo aggiornati con tutte le novità.