L'erotismo del nuovo spaziotempo

Alberto Ibanez

Portavoce per la Mobilità Sostenibile della multinazionale Sumar GP

Il Sustainable Mobility Act è un’occasione eccezionale per affrontare il nostro rapporto con lo spazio-tempo. Purtroppo negli ultimi decenni Il sistema bipartitico ha scelto un’elevata velocità radiale per la minoranza privilegiataInquinamento delle infrastrutture destinate al turismo di massa e uso estensivo delle auto private nei luoghi pubblici.

L'erotismo della libertà offerta dall'auto privata è forse una delle battaglie culturali più sanguinose del nostro tempo. Sebbene esista un certo divario generazionale che ci dà speranza, questo erotismo non è casuale. La lobby dell’automobile, come Schopenhauer, ci ha inteso come “macchine desideranti” e ha costruito un motore inquinante che genera in noi il desiderio, addirittura il bisogno, di possedere un’auto per fuggire rapidamente ovunque vada la libertà.

E anche i governi estremisti. così, Lo smantellamento delle politiche di mobilità sostenibile e il recupero dello spazio pubblico hanno fatto parte dei primi 100 giorni della sua amministrazione. È anche sorprendente vedere come esultano per la contraddizione di incoraggiare l’espansione di grandi infrastrutture inquinanti nelle grandi città (annunciato dal segretario Puente) che succhiano risorse per le infrastrutture locali, e allo stesso tempo rivendicano disuguaglianze regionali che significano disuguaglianza. Avere una rete di trasporti pubblici che fornisca un accesso completo ai servizi pubblici e alle strutture comunitarie.

Il nuovo diritto alla mobilità deve migliorare il normale accesso all’istruzione, alla sanità, ai servizi sociali e alla cultura… indipendentemente dal nostro codice postale.

Logicamente, o almeno nella nostra logica, Dobbiamo stare sulla difensiva. O forse no. Il vecchio sistema bipartitico vuole metterci all’angolo del “no” e dedicare le nostre energie per fermare le sue politiche che sono già state annunciate con la simpatia della maggioranza delle persone. mass-media.

Il dibattito sulla nuova legge deve servire alla direzione offensiva, abbattere i dogmi, abbandonare il culto del tubo di scappamento e Ridefinire la libertà. I nostri emendamenti, insieme al movimento ambientalista e ai sindacati, mirano a decarbonizzare, democratizzare, decentralizzare e digitalizzare i trasporti.

Esiste un ampio consenso scientifico e, se riusciamo a sfuggire al quadro imposto dalla pubblicità aggressiva del settore, potrebbe esserci anche un consenso sociale. Dobbiamo costruire un nuovo spazio-tempo che attiri la maggioranzaIl che significa capacità di vivere meglio. La mobilità sostenibile non può semplicemente sostituire il serbatoio con una presa di corrente. È urgente che la legge includa impegni concreti che ci consentano di rispettare la neutralità climaticaPer fare ciò, dobbiamo trasformare la pianificazione urbana delle nostre città affinché siano percorribili a piedi, promuovere piste ciclabili, promuovere una migliore rete ferroviaria, ridurre i voli brevi quando esiste un’alternativa al treno, limitare l’accesso di massa alle navi da crociera e migliorare la rete degli autobus. , tutela dei taxi, legislazione a favore del car sharing…

Anche se c'è troppo rumore, ci sono molti oratori affollati che distorcono, siamo in una legislatura giusta per il momento. Il nostro spazio politico sta conducendo la lotta per una riduzione dell’orario di lavoro settimanale a parità di salario, un’estensione dei permessi di nascita e di adozione, una razionalizzazione dell’orario di lavoro e un impegno per una mobilità sostenibile che dia priorità alla nostra vita quotidiana. La mobilità arcaica e fossilizzata è una trappola che ci ruba ogni giorno tantissimo tempo anche se ci vende un’eterna immediatezza. La mobilità sostenibile è un cambio di paradigma che dovrebbe rimodellare le nostre città, trasformare le nostre abitudini e permetterci di muoverci in modo diverso, più amichevole, più rispettoso del pianeta e più consapevole.

La libertà è paesi e città in 15 minutiCome suggerisce l'urbanista Carlos Moreno, dove si può andare a scuola, a fare la spesa, al lavoro, a teatro o in ospedale in un quarto d'ora a piedi o in bicicletta, dove il viaggio non è un inferno, dove si perde tempo in ostilità, cattivo umore, clacson e inquinamento ma una parte piacevole della giornata.

Anche lui è puntuale Ripensare le infrastrutture in modo che lo spostamento da Valencia a Madrid non sia più veloce dello spostamento da Valencia a Burriana. Giusto per tempo è anche ripensare le infrastrutture affinché ci sia la possibilità di andare ad Alcàntera del Xúquer e in qualsiasi altro piccolo comune. Sono sicuro che qualcuno pensa che ho ragione, ma non ci sono abbastanza soldi per tutto, ne sei sicuro?

Non c’è dubbio che se si destinano tutti i previsti ampliamenti di porti, aeroporti, nuove autostrade totali e ripensando i sussidi pubblici per l’acquisto delle auto, ce ne sarà abbastanza per ottenere una migliore rete di trasporto pubblico di massa con maggiori frequenze o con servizio a richiesta. Una moderna mobilità multimodale che sfrutta la digitalizzazione per migliorare il coordinamento e dire addio a noiose situazioni di attesa tra un mezzo di trasporto e l'altro.

La giustizia regionale deve essere accompagnata da giuste misure di transizione ambientale e sociale che non puniscano coloro che diventano più poveri con la globalizzazione e la democratizzazione dei trasporti pubblici. Dobbiamo superare alcune paure e alcuni rifiuti, infatti non dobbiamo più preoccuparci se Putin o Roig trarranno vantaggio dagli aiuti previsti per il trasporto di massa, perché se comincerà a essere costruito nelle aree suburbane, la sua qualità migliorerà altrettanto rapidamente quanto la nostra ospedali pubblici e università.

Brevemente, La legge sulla mobilità sostenibile rappresenta un’opportunità unica per combattere il cambiamento climaticoper organizzare il nostro Paese, nonostante la M30, per unire i nostri quartieri e garantire un futuro migliore e più adatto alle generazioni future.

Il dibattito sarà complesso e ci saranno molte pressioni da parte dei lobbisti, ma con l’intelligenza collettiva e il dialogo saremo in grado di migliorare la legge che rende la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico un’opzione più attraente, più efficiente e più giusta.