Dal sondaggio è emerso che le criptovalute rimangono una delle principali opzioni di investimento per gli spagnoli

Secondo un sondaggio condotto dalla piattaforma europea di investimenti Scalable Capital analizzando le preferenze di investimento dei cittadini di sei paesi europei (Spagna, Germania, Austria, Paesi Bassi, Italia e Francia), in Spagna è emerso che sette spagnoli su dieci sono insoddisfatti con il risparmio, ma sono interessati a utilizzare il proprio denaro per trarre vantaggio dallo sforzo di risparmio.

Dalla consultazione, alla quale hanno partecipato 1.000 spagnoli maggiori di 18 anni, è emerso che dopo i conti di risparmio (43,8%) e i piani pensionistici (34,9%), gli spagnoli tendono a rivolgersi al mercato dei capitali per i loro investimenti, e quindi oltre il 20% Il 22,3% di loro già investe in azioni, il 22,3% in criptovalute e l’11% in altri prodotti tradizionali, come obbligazioni a reddito fisso e investimenti immobiliari. Infine, gli Exchange Traded Fund, o ETF, raggiungono il 6%.

Preferenze per età

Secondo Scalable Capital, analizzando le preferenze di investimento per fasce di età, è emerso che le nuove generazioni di spagnoli, Zeta e Millennials (sotto i 35 anni), hanno un maggiore interesse per il mercato dei capitali, con il 28,4% che investe in azioni o ETF.

In questo senso, sottolineano che per quanto riguarda le azioni, la conoscenza di questo tipo di investimenti è chiaramente più diffusa tra gli spagnoli, poiché uno su quattro tra i 18 ei 44 anni investe in azioni.

Da parte sua, Adrian Amorin, direttore spagnolo di Scalable Capital, ha descritto gli investimenti nei mercati dei capitali come “essenziali”, soprattutto quando c’è interesse a mitigare l’impatto dell’inflazione. Allo stesso modo, ha sottolineato l’atteggiamento positivo dimostrato dagli ETF in questi sondaggi e ha spiegato che ciò è dovuto al fatto che l’investitore spagnolo ha scoperto i vantaggi degli ETF, anche se tardano ad arrivare sul mercato spagnolo.

Motivi e ostacoli agli investimenti

D’altro canto, l’indagine ha anche rivelato che, per quasi la metà degli spagnoli, le ragioni principali per investire sono ottenere denaro aggiuntivo per la pensione e aumentare la propria sicurezza finanziaria con l’obiettivo di mitigare l’impatto dell’inflazione o accumulare capitale per un gran numero di persone. persone. Spese come proprietà, auto, studio o viaggi.

D’altro canto, è stato anche rivelato che la principale barriera all’ingresso menzionata è la mancanza di reddito o risparmi sufficienti per investire, seguita dalla mancanza di conoscenze finanziarie e dalla percezione che l’investimento sia troppo rischioso. In questo senso, Amorin ha detto quanto segue:

“C’è ancora la percezione che investire nel mercato dei capitali non sia per tutti, che servano molte conoscenze e molti soldi. Quello che stiamo cercando di fare attraverso piattaforme come la nostra è soprattutto rendere tutto più semplice e più accessibile a tutte le tasche, permettendoti di investire a partire da 1€. La cosa migliore è iniziare il prima possibile, con le somme che possiamo permetterci, ad usufruire dei vantaggi dell’interesse composto e a lungo termine.

Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.